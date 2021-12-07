Повний п**дець, – Іван Дорн емоційно прокоментував війну з Росією

Після подій 2014 року Іван Дорн без докорів сумління давав концерти в Росії, однак останні кілька років всіляко намагається повернутися в український шоу-біз. Так, він вперше засудив Кремль за війну.

Останні сім років Іван Дорн не мав чіткої позиції щодо збройного конфлікту на Сході, однак усе було очевидно з його концертів у Москві та російських премій у списку нагород. Наспівавшись у країні-агресора, гастролер повернувся за популярністю в Україну. Схоже, він вирішив підкупити публіку не лише піснями, а й різким засудженням війни, яка вирує з 2014 року.

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Іван Дорн про російську агресію на Сході

Зірку нібито страшенно хвилює те, що "на Донбасі йде військовий конфлікт", у результаті якого Україна залишилась "без частини Донецької, Луганської областей, без Криму". Ба більше, йому забракло цензурних слів, щоб описати ситуацію на Батьківщині.

У мене досі не вкладається в голові, що між Україною та Росією відбувається війна. Це повний п**дець. Ось що я відчуваю,

– емоційно прокоментував Іван Дорн.

Іван Дорн про гастролі в Росії

ще чотири року, в інтерв'ю Юрію Дудю, Іван Дорн називав збройну агресію Росії проти України не війною, а "сваркою двох побратимів"

У новому інтерв'ю співак пояснив, чому останні сім років й далі виступав у Росії. Він не став вигадувати легенди про "пташку, яка дарує музику без кордонів", як Ані Лорак, та страх за фанів, як Світлана Лобода. Іван Дорн заявив, що ділиться своєю музикою з усіма, хто цього забажає. Очевидно, у Москві його жадали більше, ніж у Києві.

Я артист. Для мене музика – життя. І я ділюся нею з усіма, хто побажає. Це головний момент для мене,

– наголосив гастролер.

Водночас у Росії Дорн нібито не лише заробляв гроші, а й пояснював фанам, що Україна – це незалежна держава. Щоправда, на останніх концертах він возвеличував Кремль, а не Батьківщину.

"Далеко не всі розуміють, що відбувається в нас. Бо є люди, які вважають, що Росія та Україна – це те саме… Я кажу, що це зовсім інша країна. Це незалежна країна зі своєю історією, зі своїм майбутнім. У нас зовсім інші цінності, інші принципи, у нас інший смак, у нас інша культура", – додав Іван Дорн.