"Повністю відретушована жінка": француженки лютують через появу Джей Ло на обкладинці Elle

Американська співачка Дженніфер Лопес прикрасила обкладинку французького Elle. Вона стала головною героїнею випуску, присвяченого жінкам після 50 років. Однак читачок розлютив такий вибір редакції.

Розкішним виглядом і молодістю 52-річної Дженніфер Лопес захоплюється весь світ, тож не дивно, що глянець Elle поставив її за приклад француженкам. Проте ті не оцінили появу суперзірки на обкладинці журналу. Вони розкритикували артистку за пластику, фотошоп і життя, далеке від реальності.

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Дженніфер Лопес на обкладинці Elle

В об'єктиві знаменитої фотографині Памели Хенсон Джей Ло позувала у довгій обтислій сукні чорного кольору з закритим декольте. Струнку талію вона виділила широким поясом з пряжками, а ідеальні риси обличчя підкреслила легким макіяжем. На цьому фото, як і на всіх професійних кадрах, співачка аж ніяк не виглядає на 52 роки.

У цьому номері – секс, любов, бажання, гарне життя в 50. Менопауза, і що? Відкрийте для себе наш практичний посібник,

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Дженніфер Лопес на обкладинці Elle / Фото з інстаграму глянцю

Реакція француженок на обкладинку Elle з Джей Ло

Читачки не на жарт розлютились, що на роль зразкової жінки за 50 Elle обрав голлівудську зірку Дженніфер Лопес.

У коментарях вони дорікнули, що життя співачки далеке від життя звичайних француженок. Їй нібито слід перейматися лише образами на світських заходах і процедурами в салонах, а не прокидатися на роботу на світанку та мізкувати, де взяти гроші на комуналку та їжу. Крім того, артистці дорікнули за фотошоп:

" Невже ви зобов'язані брати за моделей відретушованих, перероблених жінок? Жінок, які відмовляються старіти . Меседж не дуже сучасний, навіть сексистський";

. Меседж не дуже сучасний, навіть сексистський"; "Чому так багато фотошопу, ми ледве впізнали її";

"Повністю відретушована жінка";

"Легко бути красивою, коли тебе всюди ретушують" ;

; "Мені важко повірити, що вона не колола ботокс, не користується косметикою, яка розгладжує шкіру. Жінка старіє, навіть якщо веде найздоровіший спосіб життя. Її фото ретушують ";

"; "Ні, ми не хочемо виглядати, як вона";

" На цьому фото її взагалі не впізнати" ;

; "Ви хочете сказати, що всі жінки після 50 виглядають, як Джей Ло?";

"Ця жінка не має нічого спільного з красою француженок після 50".

сама, не робила жодних ін'єкцій та операцій. Уся справа нібито у правильному догляді та гарному настрої.