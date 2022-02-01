Роскошным видом и молодостью 52-летней Дженнифер Лопес восхищается весь мир, поэтому не удивительно, что глянец Elle поставил ее в пример француженкам. Однако те не оценили появление суперзвезды на обложке журнала. Они раскритиковали артистку за пластику, фотошоп и жизнь, далекую от реальности.

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Дженнифер Лопес на обложке Elle

В объективе знаменитого фотографа Памелы Хэнсон Джей Ло позировала в длинном обтягивающем платье черного цвета с закрытым декольте. Стройную талию она выделила широким поясом с пряжками, а идеальные черты лица подчеркнула легким макияжем. На этом фото, как и на всех профессиональных кадрах, певица отнюдь не выглядит на 52 года.

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Дженнифер Лопес на обложке Elle / Фото с инстаграма глянца

Реакция француженок на обложку Elle с Джей Ло

Читательницы не на шутку разозлились, что на роль образцовой женщины за 50 Elle выбрал голливудскую звезду Дженнифер Лопес.

В комментариях они упрекнули, что жизнь певицы далека от жизни обычных француженок. Ей якобы нужно беспокоиться только за образы на светских мероприятиях и процедуры в салонах, а не просыпаться на работу на рассвете и соображать, где взять деньги на коммуналку и еду. Кроме того, артистку упрекнули за фотошоп:

" Неужели вы обязаны брать за моделей отретушированных, переделанных женщин? Женщин, которые отказываются стареть . Месседж не очень современный, даже сексистский";

. Месседж не очень современный, даже сексистский"; "Почему так много фотошопа, мы едва узнали ее";

"Полностью отретушированная женщина";

"Легко быть красивой, когда тебя повсюду ретушируют" ;

; "Мне трудно поверить, что она не колола ботокс, не пользуется косметикой, которая разглаживает кожу. Женщина стареет, даже если ведет самый здоровый образ жизни. Ее фото ретушируют ";

"; "Нет, мы не хотим выглядеть так, как она";

"На этом фото ее вообще не узнать" ;

; "Вы хотите сказать, что все женщины после 50 выглядят, как Джей Ло?";

"Эта женщина не имеет ничего общего с красотой француженок после 50".

Интересно, сама Дженнифер Лопес уверяла, что никогда не колола ботокс, не делала никаких инъекций и операций. Все дело якобы в правильном уходе и хорошем настроении.