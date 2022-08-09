Концерт Христини Соловій у Рівному перервали ворожі ракети: відео з бомбосховища

Христина Соловій виступала в Рівному, коли її концерт перервали російські ракети. Вона показала відео з атмосферного заходу, що продовжився в укритті.

Виконавиця Христина Соловій їздить з концертами по Україні. 7 серпня, в неділю, вона виступала у Рівному.

До слова Могилевська ледь не стала жертвою ракетного удару: "Через кілька хвилин туди прилетіло"

Концерт Христини Соловій перервала тривога

Співачка розповіла, що на десятій пісні її концерт перервала повітряна тривога. Христина, відповідно до усіх правил, зупинила захід, але не розгубилась, спустилась з фанами у бомбосховище та продовжила виконувати хіти там.

Виступ міг закінчитися у бомбосховищі, але завдяки захисникам люди дослухали спів Христини у залі.

Концерт у Рівному був перерваний на 10 пісні вражими ракетами і мав закінчитись хоровим співом бомбосховищі. Завдяки ЗСУ після півторагодинної тривоги, люди впевнено повернулися до залу. Був ще той rocknroll,

– розповіла Соловій.

"Ну не зламати вам нас, не спинити! Які ж ви тупі, кати…" – додала артистка. Христина Соловій продовжує свій тур. Вчора, 8 серпня, вона вже виступила у Вінниці. 20 серпня планується концерт у Києві.

Відео з концерту Соловій в Рівному:

, схожа ситуація сталась під час інтерв'ю першої леді Олени Зеленської американському телеканалу ABС. Дружина президента саме говорила про різницю між "спокійними" та "неспокійними" регіонами країни, коли залунав сигнал тривоги.

Додамо, що Христина Соловій після жахливого теракту у Вінниці хотіла скасувати свій великий тур Україною. Але вирішила, що досягне мети, щоб не дати ворогу – росії – змусити українців та її особисто боятися.