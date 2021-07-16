Поцілунок соліста і барабанщика: гурт Måneskin випустив провокативний кліп

Переможці Євробачення-2021 гурт Måneskin презентували новий кліп. Музиканти випустили провокативну відеороботу на популярний трек I wanna be your slave.

Епатажні італійці приголомшили публіку новим роликом. Після того, як соліст колективу на сцені Євробачення поцілував гітариста, здавалося б, що важко буде вкотре здивувати публіку чимось незвичайним. Однак у кліпі музикантам все-таки вдалося вкотре змусити фанатів шаленіти.

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Новий кліп Måneskin

Італійський рок-гурт презентував кліп на пісню I wanna be your slave, яка вже стала хітом у багатьох країнах світу. Ролик зняли в стилі 80-х. Запальні рокери не змогли залишити фанів без зухвалих моментів.

Учасники колективу постали перед камерами у відвертому одязі. Звабливий соліст колективу Даміано Давид приміряв сексуальну жіночу білизну, а басистка Вікторія Де Анджеліс позувала в шкіряному боді.

Однак найбільше уяву фанатів розбурхали еротичні моменти, що відбувалися між музикантами. Барабанщик Ітан Торки облизав живіт Вікторії, а фронтмен пристрасно поцілував свого колегу.

Måneskin – I wanna be your slave: дивіться відео онлайн