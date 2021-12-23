Перші звинувачення у домаганнях на Франко "впали" у 2018-му – коли в Голлівуді розпочався рух #MeToo. Тоді він разом з Кевіном Спейсі, Гарві Вайнштейном та багатьма іншими одіозними акторами постали в центрі секс-скандалу.

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"Це такий потужний наркотик"

Ще який час актора брав участь у світському житті, але згодом зник з інформаційного простору і червоних доріжок. За свої злодіяння він пообіцяв жертвам виплатити близько 2 мільйонів доларів. Зараз він дав коротке інтерв'ю у подкасті SiriusXM, де розповів, чому мовчав увесь цей час та зізнався, що дійсно мав інтимні зв'язки зі своїми студентками.

Коли я викладав, я справді спав зі студентками, і це було неправильно. Але я не для цього відкривав школу. І я не відбирав людей, які в мене навчатимуться. Це не було моїм планом. Але були випадки, коли я мав сексуальний зв’язок за згодою, і я не повинен був цього робити,

– заявив 43-річний актор.

Франко пояснив, що після усіх звинувачень йому було краще замовкнути та взяти тимчасову паузу, що він і зробив. Проте він переконаний, що тоді йому потрібно було дати можливість виговоритися людям, які були засмучені через нього: "Був невідповідний час, щоб щось говорити. Були люди, які були невдоволені мною, і мені треба було слухати".

Окрім цього Франко зізнався, що ще до секс-скандалу, у 2016-му, почав лікуватись від сексуальної залежності: "Це такий потужний наркотик. Найпідступніше те, що я був тверезий і не вживав алкоголь. Весь цей час я ходив на збори і навіть закликав інших людей це робити".

Також Франко поділився, що постійно зраджував своїх дівчат, доки не зустрів свою кохану Ізабель Пакзад.

Я не хотів нікому завдавати болю. І я не хотів бути хлопцем на одну ніч. Якщо я починав стосунки з дівчатами, то зустрічався з ними довго, роками. Проте я не міг приділити потрібної уваги їм всім. І мені здавалося, що через свою поведінку я роблю їм усім боляче, – підсумував Джеймс Франко.

Джеймс Франко прокоментував секс-скандал: відео онлайн