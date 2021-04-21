Потап зізнався, як ставиться до тещі

Український репер та продюсер Потап в одному з дописів розповів, як ставиться до тещі, яка зараз разом із його дружиною Настею Каменських перебуває в Мексиці. Чоловік зізнався, що обожнює маму своєї коханої та сумує за її борщем.

Після смерті батька Настя Каменських вирішила полетіти на декілька тижнів в Мексику. Разом із собою забрала маму Лідію та найкращу подругу Аню. Там дівчата знімають реаліті-шоу "Девочки рулят". Після виходу 4 серії коханий NK – Потап поділився своїми враженнями від такого формату висвітлення відпочинку.

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Потап про тещу

У дописі чоловік зазначив, що обожнює пригоди дівчат. Навіть, коли Настя та Аня іноді конфліктують, він знає, що поруч з ними є мама Каменських – Ліда.

Я обожнюю її! Моя теща мудра, добра та красива! Єдине, Лідочко, сумую за твоїм борщем,

– зізнався Потап.

Також чоловік додав, головне, що в цьому реаліті-шоу дівчата дуже веселі та щирі. Вони передають усі емоції, які переживають в Мексиці та діляться з прихильниками надзвичайно особистими моментами з життя.

У коментарях підписники Потапа зазначають, що їм також дуже сподобалося реаліті-шоу "Девочки рулят".