Потап зізнався, як ставиться до тещі

Український репер та продюсер Потап в одному з дописів розповів, як ставиться до тещі, яка зараз разом із його дружиною Настею Каменських перебуває в Мексиці. Чоловік зізнався, що обожнює маму своєї коханої та сумує за її борщем.
Після смерті батька Настя Каменських вирішила полетіти на декілька тижнів в Мексику. Разом із собою забрала маму Лідію та найкращу подругу Аню. Там дівчата знімають реаліті-шоу "Девочки рулят". Після виходу 4 серії коханий NK – Потап поділився своїми враженнями від такого формату висвітлення відпочинку.
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Потап про тещу
У дописі чоловік зазначив, що обожнює пригоди дівчат. Навіть, коли Настя та Аня іноді конфліктують, він знає, що поруч з ними є мама Каменських – Ліда.
Я обожнюю її! Моя теща мудра, добра та красива! Єдине, Лідочко, сумую за твоїм борщем,
– зізнався Потап.
Також чоловік додав, головне, що в цьому реаліті-шоу дівчата дуже веселі та щирі. Вони передають усі емоції, які переживають в Мексиці та діляться з прихильниками надзвичайно особистими моментами з життя.
У коментарях підписники Потапа зазначають, що їм також дуже сподобалося реаліті-шоу "Девочки рулят".
- "Дуже класно!"
- "Дивилася!"
- "Ми вже подивилися всі серії. Дівчата дуже щирі, відкриті, душевні. Вони плачуть і самому хочеться плакати з ними просто тому, що поділяєш переживання та емоції навіть через екран".