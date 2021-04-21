После смерти отца Настя Каменских решила полететь на несколько недель в Мексику. Вместе с собой забрала маму Лидию и лучшую подругу Аню. Там девушки снимают реалити-шоу "Девочки рулят". После выхода 4 серии любимый NK – Потап поделился своими впечатлениями от такого формата освещения отдыха.

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Потап о теще

В заметке мужчина отметил, что обожает приключения девушек. Даже, когда Настя и Аня иногда конфликтуют, он знает, что рядом с ними есть мама Каменских – Лида.

Я обожаю ее! Моя теща мудрая, добрая и красивая! Единственное, Лидочка, скучаю по твоему борщу,

– признался Потап.

Также мужчина добавил, главное, что в этом реалити-шоу девушки очень веселые и искренние. Они передают все эмоции, которые переживают в Мексике и делятся с поклонниками очень личными моментами из жизни.

В комментариях подписчики Потапа отмечают, что им также очень понравилось реалити-шоу "Девочки рулят".