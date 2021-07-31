Потап зізнався, чи хоче мати більше дітей

Український продюсер та репер Потап виховує 13-річного сина Андрія від першого шлюбу з Іриною Горовою. Водночас він не проти стати батьком ще 4 дітей.

Відомий український репер та продюсер Потап дав нове відверте інтерв'ю. У ньому він розповів про сім'ю, яка є для нього найважливішою в житті.

До слова Потап показав нове фото з Настею Каменських: яскравий кадр з відпочинку

Потап про те, чи хоче мати ще дітей

Потап і Настя Каменських одружилися 23 травня 2019 року. З їхнього весілля пройшло вже 2 роки, тому прихильникам здавалося, що подружжя не дуже зацікавлене в появі спільних дітей. Однак продюсер заявив, що хотів би стати батьком знову.

Взагалі, ще хочу 4 дітей. Але почнемо з 2. Загалом я хочу 5 дітей,

– зізнався Потап.

Чоловік додав, що ради сім'ї він готовий відмовитися від усього – навіть від своєї кар'єри.

"Взагалі, це жіноча штука. Жінка повинна пожертвувати всім, але якщо потрібно чоловікові пожертвувати – я пожертвую всім. Це жіноча відповідальність – будувати сім'ю, а чоловіка – захищати сім'ю", – додав Потап.

Інтерв'ю з Потапом: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, репер Потап 1999 року одружився з продюсеркою Іриною Горовою. У 2008 році в подружжя народився син Андрій. Теперішня кохана Потапа Настя Каменських знайшла спільну мову з сином чоловіка. Андрій часто приїжджає в гості у заміський маєток зіркового подружжя, залишається там ночувати.