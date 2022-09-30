Потап вперше розповів, як рвався на фронт: "Тато заочно записав мене в тероборону"

Український виконавець Потап отримав чимало хейту від меломанів за останні пів року. Все тому, що перебував за кордоном в Іспанії, поки багато артистів воювали в Україні чи волонтерили. Зараз він розповів, що хотів воювати, але батько його вмовив записатись у тероборону.

Продюсер та чоловік Насті Каменських заявив, що хотів піти на фронт і "заочно" записався до тероборони. У цьому йому начебто допоміг батько, Андрій Потапенко, який для нього є беззаперечним авторитетом.

До слова Я б приїхав раніше, – Юрій Горбунов висловився про кума Потапа, який відсиджувався за кордоном

Я сказав батькові: "Хочу їхати, хочу на фронт, на передову". А він каже: "У тероборону запишися для початку". Я кажу: "Запиши мене в тероборону". Так я записався в тероборону заочно і вирішив, що буду далі робити те, що вмію. Доносити все про Україну,

– поділився Потап.



Потам з батьком та сином / Фото з соцмереж

За словами репера, перший місяць вторгнення він "валив проти росіян" у мережі, але потім у нього стало багато роботи за кордоном, тому він повинен був там залишитись і автоматизувати всі процеси.

Зазначимо, що в іншому інтерв'ю він також розповів, як листувався з українцями-зрадниками, які живуть в Росії. Також Настя мала конфлікт з однією українською артисткою, ймовірно, Ані Лорак. Зокрема він розповідав, як за час еміграції Потапа у нього розвинулась хвороба, схожа як у Джастіна Бібера – синдром Рамзі Ханта або параліч обличчя. Відомо, що подружжя покинуло Україну ще до початку повномасштабного вторгнення Росії через роботу у Європі.