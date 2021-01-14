Одна з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі – Потап і Настя Каменських відправилася у зимову відпустку. Для відпочинку закохані обрали райських острів, на якому багато фотографуються і діляться світлинами з шанувальниками.

Потап і Настя Каменських на відпочинку діляться у своїх соціальних мережах багатьма яскравими світлинами. Зокрема, днями репер поширив на особистій сторінці в інстаграмі гарне селфі з дружиною.

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Селфі Потапа і Насті Каменських

Знамените подружжя сфотографувалося на тлі красивих рослин. Настя постала перед камерою в елегантному атласному костюмі чорного кольору, який складався з шортів і подовженої блузки. Шию співачки прикрашали численні лаконічні підвіски.

Кучеряве волосся Каменських було мокрим після купання. На обличчя вона не наносила косметику, продемонструвала натуральну вроду і похизувалася легкою засмагою. Потап позував поруч із коханою у чорній лляній сорочці.



Селфі Потапа і Насті Каменських / Фото з інстаграму Потапа

Продюсер також щиро усміхався, а у дописі поділився своїми думками: "Не потрібно готуватися до поганого. Наша система самозбереження і адаптації підказує нам – будь готовим, готовим до цунамі, землетрусу, смерті, гонитви, стресу, безгрошів'я, домашньої драми, втрати здоров'я тощо. Але якщо ви будете готувати себе до хорошого, то майбутній досвід сам знайде вас! Говоріть, бачте себе і мисліть так, ніби майбутнє вже сталося, будьте вже вдячні за все хороше з майбутнього прямо зараз і тоді воно вас знайде! А ви вже готові!".