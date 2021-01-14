Одна из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе – Потап и Настя Каменских отправилась в зимний отпуск. Для отдыха влюбленные выбрали райских остров, на котором много фотографируются и делятся фотографиями с поклонниками.

Потап и Настя Каменских на отдыхе делятся в своих социальных сетях многими яркими фотографиями. В частности, на днях рэпер распространил на личной странице в инстаграме красивое селфи с женой.

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Селфи Потапа и Насти Каменских

Знаменитая пара сфотографировалась на фоне красивых растений. Настя предстала перед камерой в элегантном атласном костюме черного цвета, состоящего из шорт и удлиненной блузки. Шею певицы украшали многочисленные лаконичные подвески.

Вьющиеся волосы Каменских были мокрыми после купания. На лицо она не наносила косметику, продемонстрировала натуральную красоту и похвасталась легким загаром. Потап позировал рядом с любимой в черной льняной рубашке.



Селфи Потапа и Насти Каменских / Фото из инстаграма Потапа

Продюсер также искренне улыбался, а в посте поделился своими мыслями: "Не нужно готовиться к плохому. Наша система самосохранения и адаптации подсказывает нам – будь готов, готов к цунами, землетрясению, смерти, погоне, стрессу, безденежью, домашней драме, потере здоровье и пр. Но если вы будете готовить себя к хорошему, то будущий опыт сам найдет вас! Говорите, смотрите на себя и мните так, будто будущее уже произошло, будьте уже благодарны за все хорошее из будущего прямо сейчас и тогда оно вас найдет! А вы уже готовы!".