Потап випустив потужний трек, який присвятив українським волонтерам: проникливе відео

Співак Потап випустив потужну пісню "Волонтер", яку присвятив всім українським волонтерам. Крім того, артист одразу зробив кліп на новий трек.

Зазначимо, що Олексій Потапенко є медіаамбасадором добровольчого будівельного батальйону "Добробат". Тож, свою нову пісню він присвятив саме цьому проєкту.

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Трек співака та продюсера Потапа нікого не залишить байдужим, адже він присвячується тим, хто щоденно допомагає ЗСУ боронити нашу державу – волонтерам.

"Ми назбирали мільйони для наших

Хоч ми й не мільйонери.

Ми люди прості

І в цьому міць наша", – йдеться у пісні.



Потап написав пісню про організацію "Добробат" / Фото від пресслужби

За словами артиста, пісня "Волонтер" – це подяка кожному свідомому українцю, який є волонтером.

Як народилася пісня "Волонтер"

Олексій зізнається, що трек він написав, коли вперше приїхав у батальон "Добробат".

Ми з волонтерами цього батальйону разом стояли у дворі розбомбленого будинку, я тиснув їм руки, співав для них, дивлячись у їх очі. І те, як зараз згуртувались мільйони українців, як кожен з них волонтерить і максимально допомагає, неймовірно надихає,

– каже Потап.

Саме тоді він зрозумів, що є дуже багато пісень про мужність і єднання українців, але такої, що присвячена саме волонтерам – здається, немає. Тож, він вирішив написати саме таку.

"Абсолютно кожен зараз допомагає в міру своїх можливостей. Саме тому, що вся країна є волонтерами, тому що ніхто не залишається осторонь і не є байдужим, я знаю точно – перемога вже близько!", – пояснив Олексій Потапенко.

Пісня "Волонтер" від Потапа: дивитися онлайн



Про що кліп до пісні

У кліпі зібрані кадри роботи батальйону "Добробат" – благодійної організації, яка допомагає українцям врятувати те найважливіше, що є у кожної людини – її дім.



Благодійна організація "Добробат" / Фото від пресслужби

Загони добровольців допомагають людям відбудовувати житло після обстрілів. Їх добрі справи надихають і захоплюють, викликають неймовірну гордість за єднання українців.

Вщент зруйнований будинок, про який сім'я дізнається з новин чи телеграм-каналів – це, на жаль, наша страшна реальність. Волонтери “Добробату” приїхали з різних куточків нашої країни і не тільки. Вони їхали, не знаючи, де вони будуть ночувати, але не могли залишитись осторонь чужої біди,

– наголошує Потап.

Додамо, що в батальйоні "Добробат" зараз більше сотні волонтерів, серед яких колишній американський віце-консул та медсестра, військовий та школяр, флористка та святий отець. Всі вони їздять на локації, розбирають завали, ладнають стріхи та покрівлі. Їх об’єднує небайдужість до чужої біди та бажання перемоги.