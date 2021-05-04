Потап влаштував зворушливий сюрприз для Насті Каменських: відео

Співачці Насті Каменських виповнилося 34 роки. З нагоди дня народження Потап влаштував для дружини зворушливий сюрприз, запросивши найближчих людей та підготувавши особливе відео.

Чоловік іменинниці зізнався, що їй неможливо зробити сюрприз, бо вона "січе все, передзвонює усім". Однак Потапу таки вдалося приголомшити дружину, яка повернулася додому виснажена після концерту та перельоту.

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Цього ранку я тільки повернулася з концерту, жахливо втомилася від довгого перельоту і хотіла тільки одного – скоріше в душ і спати. Але Льоша, звичайно, вміє дивувати,

– поділилася емоціями Настя Каменських в інстаграмі.

Музикант з порогу оголосив коханій про сюрприз і відвів її у студію, де на неї вже чекали найкраща подруга Анна Андрійчук, мама Лідія та помічниці. Вони вручили Каменських величезний ніжний букет, рожевий торт і змонтували відео, аби нагадати, як багато вона встигла зробити за час існування проєкту NK. У ролику близькі показали іменинницю не лише як співачку, а й як дружину, боса, доньку та кумира мільйонів.

"Ми всі постійно біжимо, щоб ще більше встигнути, і часто не встигаємо насолодитися життям. А день народження – чудовий привід для того, щоб зробити паузу, видихнути, похвалити себе, похвалити своїх близьких, свою команду за всю цю величезну роботу", – написала Настя Каменських.

Сюрприз Потапа для Насті Каменських: дивіться відео онлайн

Додамо, Потап привітав дружину з днем народження і на особистій сторінці в інстаграмі. Він опублікував проникливе фото Насті Каменських у весільній сукні та присвятив їй зворушливі рядки.

"Глаза – агаты. Губы – май. Ты соткана из тысячи тропинок в рай. Я – Кастл твой, уберегу от штормов дерзких. Ты как за Каменной стеной, моя Каменских", – написав репер.