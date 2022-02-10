Потап відсвяткував день народження мами у фешенебельному ресторані Києва: рідкісне фото

У середу, 9 лютого, мамі Потапа Людмилі виповнилося 64 роки. Свій день народження вона відсвяткувала у сімейному колі. Репер показав, як це було, й опублікував рідкісне фото матері з сином Андрієм.

На відміну від мами Насті Каменських Лідії, мама Потапа Людмила не любить публічності. Жінка вкрай рідко позує з зірковим сином для фото в інстаграм, але у свій день народження зробила виняток і сфотографувалась з 13-річним Андрієм.

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Як Потап святкував день народження мами

День народження мами репера святкували у фешенебельному ресторані Києва, де розмістили цілі композиції з дорогих пляшок вина. На святкування пані Людмила запросила сина й онука. Очевидно, з ними була й невістка Настя Каменських, яка ввечері 9 лютого публікувала сторіс з розкішного закладу.

Мама і син! З Днем народження! Ми тебе з Андрієм любимо,

– чуттєво підписав Потап.

Мама і син Потапа на святкуванні її дня народження / Фото з інстаграму репера

що в Насті Каменських чудові стосунки зі свекрухою. З нею, Потапом і своєю мамою Лідою співачка відпочивала в Хорватії

У мережі маму Потапа засипали компліментами. Фоловерам важко повірити, що сину цієї стильної жінки 40 років, а їй самій – 64. Схоже, те, що Людмила все життя займалась підводним плаванням і стала чемпіонкою у цьому виді спорту, дає свої плоди: