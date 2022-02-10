В отличие от мамы Насти Каменской Лидии, мама Потапа Людмила не любит публичности. Женщина крайне редко позирует со звездным сыном для фото в инстаграме, но в свой день рождения сделала исключение и сфотографировалась с 13-летним Андреем.
К теме Настя Каменских впервые показала, как выбирала платье на свадьбу с Потапом: новые кадры церемонии
Как Потап праздновал день рождения мамы
День рождения мамы рэпера праздновали в фешенебельном ресторане Киева, где разместили целые композиции из дорогих бутылок вина. На празднование Людмила пригласила сына и внука. Очевидно, с ними была и невестка Настя Каменских, которая вечером 9 февраля публиковала сторис из роскошного заведения.
Мама и сын! C Днем рождения! Мы тебя с Андреем любим,
– чувственно подписал Потап.
Мама и сын Потапа на праздновании ее дня рождения / Фото из инстаграма рэпера
В сети маму Потапа засыпали комплиментами. Фоловерам трудно поверить, что сыну этой стильной женщины 40 лет, а ей самой – 64. Похоже, то, что Людмила всю жизнь занималась подводным плаванием и стала чемпионкой в этом виде спорта, дает свои плоды:
- "Вау, это ваша мама? Роскошная женщина";
- "Красивая у вас мама";
- "Очень молодая и красивая мама";
- "У мамы лицо Потапа, копия".