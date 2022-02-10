В отличие от мамы Насти Каменской Лидии, мама Потапа Людмила не любит публичности. Женщина крайне редко позирует со звездным сыном для фото в инстаграме, но в свой день рождения сделала исключение и сфотографировалась с 13-летним Андреем.

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Как Потап праздновал день рождения мамы

День рождения мамы рэпера праздновали в фешенебельном ресторане Киева, где разместили целые композиции из дорогих бутылок вина. На празднование Людмила пригласила сына и внука. Очевидно, с ними была и невестка Настя Каменских, которая вечером 9 февраля публиковала сторис из роскошного заведения.

Мама и сын! C Днем рождения! Мы тебя с Андреем любим,

– чувственно подписал Потап.

Мама и сын Потапа на праздновании ее дня рождения / Фото из инстаграма рэпера

Примечательно, что у Насти Каменских отличные отношения со свекровью. С ней, Потапом и своей мамой Лидой певица отдыхала в Хорватии.

В сети маму Потапа засыпали комплиментами. Фоловерам трудно поверить, что сыну этой стильной женщины 40 лет, а ей самой – 64. Похоже, то, что Людмила всю жизнь занималась подводным плаванием и стала чемпионкой в ​​этом виде спорта, дает свои плоды: