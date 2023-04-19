Нам не шкода, – Потап заявив, що чутки про розлучення з Каменських розпускають навмисно

Репер Потап після спростувань чуток про розлучення поділився, що пліткарям може бути зручно говорити про його подружжя з Настею Каменських. Так вони піаряться на відомій парі, на думку продюсера.

Настя Каменських та Потап вже спростували чутки про розлучення, але їхні стосунки досі обговорюють у мережі. Репер у новому інтерв'ю висловив думку, що це спосіб піару на їхньому імені.

Дивіться також Настя Каменських відреагувала на секс-скандал з Потапом: "Буде маленький спалах"

Потап прокоментував чутки про розлучення

Продюсер і репер каже, що люди навмисно паразитують на його з Настею іменах та знаходять спосіб пропіаритися, розповідаючи про їхнє розлучення.

"У кожного свій спосіб піаритись. Ми роками виступали на сцені та завойовували увагу глядачів своєю музикою, піснями, Настя – корисними та мотиваційними блогами і так далі. Якщо ці люди не знають, як зробити так, щоб про них говорили іншими способами, окрім варіанту пропіаритись на наших з Настунею іменах, – будь ласка, нам не шкода, ми не жадібні".

А як все насправді? У нас із Настею все добре, розлучатись не збираємось,

– запевнив Потап.

Що Потап і Настя казали про розлучення