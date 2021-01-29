Писалась не з першого разу: Потап розповів зворушливу історію створення треку "Почуття"

Настя Каменських сьогодні, 29 січня, випустила нову пісню та проникливий кліп "Почуття". Її чоловік, український репер Потап, також брав участь у створенні треку, тому поділився історією написання.
Популярна українська співачка Настя Каменських, що виступає під псевдонімом NK, випустила ліричну композицію "Почуття" та кліп на неї. Потап, своєю чергою, поділився історією створення пісні.
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Український репер Потап разом з Настею Каменських працював над композицією. Він зізнався, що пісня створилась легко, але не з першої спроби. Зокрема, спочатку музикант написав три треки, але жоден йому не сподобався.
Та на цьому закохані не припинили роботу. Коли пара залишилась вдома у їхній студії, то вирішила спробувати заново. І їм вдалося.
Настя сіла за фоно (фортепіано, – Showbiz) і ми майже одразу написали приспів, і нарешті він був "той самий", ніби він існував завжди, і ми подивились один на одного і сказали: "Так, це те, що ми шукали!",
– поділився Потап.
Репер додав, що його дружина додає неймовірної жіночої магії в пісні. А тому слухачі впізнають себе в її треках, а також відчувають хвилі енергії. Потап наголосив, що обожнює створювати, малювати, імпровізувати, співати разом з коханою. Адже тоді все стає наповненим почуттями та особливим, як і їхня нова пісня.
"Вона особлива. Я мрію, щоби під неї танцювали "перший танок" на весіллях, я хочу, щоб цю пісню співали на ювілеях кохання і в караоке. Я хочу, щоб чоловіки не забували дарувати своїм коханим подарунки, але пам’ятали, що "почуття – найкраща із прикрас"", – підсумував Потап.
Свій зворушливий допис він завершив тим, що освідчився в коханні Каменських та назвав її неймовірною.
Настя Каменських – "Почуття": дивіться відео онлайн: