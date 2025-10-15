Під час цієї розмови артист сказав декілька фраз українською, а тоді перейшов на російську, пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал Іллі Лацмана.
Не пропустіть Формат не має аналогів у світі: Женя Янович і Олександр Хоменко запускають спільний проєкт
Потап почав виправдовуватись, що ні в нього, ні у його дружини Насті Каменських "немає проблем з мовою".
Ми співаємо різними мовами – іспанською, англійською, українською та російською. Українська – наша рідна та перша мова. Нам ставлять запитання однією мовою – ми відповідаємо нею,
– зазначив виконавець.
А далі додав, що мовне питання – "маніпулятивна тема", а суспільство ще й звинуватив у "напруженості". На думку Потапа, "українцям треба просто домовитись між собою, адже в Україні живе багато народів, які розмовляють різними мовами".
Наша місія як артистів – дати людям надію. У нас є сенс – одна квітуча, красива Україна,
– підсумував свою промову артист.
Нагадаємо, що наприкінці серпня Настя Каменських під час туру в США виконувала пісні російською мовою та заявила, що "мова не має значення". У відповідь, український бренд "Золотий Вік" розірвав співпрацю зі співачкою.
Останні скандали з Потапом
- Потап вигукував російською прізвище Усика на фестивалі Лайми Вайкуле.
- Артист виступає під псевдонімом Slavic Balagan, випустив пісню ASEMPIK і опублікував відео, згенероване штучним інтелектом, з обличчями Світлани Лободи та Тіни Кароль.
- Кароль критично відреагувала на відео, назвавши його "порожнечею, замаскованою під провокацію".
- Виконавець також дав інтерв'ю російському пропагандисту Юрію Дудю, що викликало обурення серед українців.