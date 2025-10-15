Під час цієї розмови артист сказав декілька фраз українською, а тоді перейшов на російську, пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал Іллі Лацмана.

Не пропустіть Формат не має аналогів у світі: Женя Янович і Олександр Хоменко запускають спільний проєкт

Потап почав виправдовуватись, що ні в нього, ні у його дружини Насті Каменських "немає проблем з мовою".

Ми співаємо різними мовами – іспанською, англійською, українською та російською. Українська – наша рідна та перша мова. Нам ставлять запитання однією мовою – ми відповідаємо нею,

– зазначив виконавець.

А далі додав, що мовне питання – "маніпулятивна тема", а суспільство ще й звинуватив у "напруженості". На думку Потапа, "українцям треба просто домовитись між собою, адже в Україні живе багато народів, які розмовляють різними мовами".

Наша місія як артистів – дати людям надію. У нас є сенс – одна квітуча, красива Україна,

– підсумував свою промову артист.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Настя Каменських під час туру в США виконувала пісні російською мовою та заявила, що "мова не має значення". У відповідь, український бренд "Золотий Вік" розірвав співпрацю зі співачкою.

Останні скандали з Потапом