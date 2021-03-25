Потап розповів, через що ображається на Настю Каменських

Зіркове подружжя Потапа і Насті Каменських є одним із найпопулярніших в українському шоу-бізнесі. Репер та продюсер дав відверте інтерв’ю, у якому розповів, що у стосунках для нього важлива повага, а також розсекретив, через що може образитися на обраницю.

Потап і NK одружилися 23 травня 2019 року. Закохані розповідали, що це було третє весілля, оскільки до того вони розписалися в Лас-Вегасі та в Києві. Зараз пара живе у власному заміському будинку, що розташований в елітному містечку. Зірковий чоловік поділився, через що у побуті виникають сварки з дружиною.

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Потап про сварки з Каменських

Чоловік завжди підтримує свою кохану, проте бувають моменти, коли виникають конфлікти. Зокрема, Потапу не подобається, коли дружина несподівано знімає його на камеру та показує ці відео багатомільйонній аудиторії підписників в інстаграмі.

Одного разу Каменських поширила відео, де показала Потапа, який недавно прокинувся. Звісно, що чоловік цьому не зрадів. Згодом чоловік образився на обраницю, бо в той час, поки він спав, вона розповіла, як багато всього встигла зробити.

Усі ці сварки несерйозні, жартома. Закохані переконують, що уникають конфліктів. Вони живуть в гармонії, радують один одного, разом працюють та мотивують на нові звершення.

Інтерв'ю Потапа: дивіться відео онлайн