Образив Тіну Кароль і відредагував допис: Потап різко висловився про фінал "Голосу країни"

Український репер та продюсер Потап емоційно відреагував на перемогу Наді Дорофєєвої на "Голосі країни". Спершу артист опублікував допис, у якому образив Тіну Кароль, проте згодом відредагував його. Потап наголосив, що на проєкт мають приходити тренера з нового покоління і перемагати.

Тренерське місце Потапа в 11 сезоні "Голосу" посіла Надя Дорофєєва. Її вдалося привести свого підопічного до перемоги. У фіналі артистка змагалася з Тіною Кароль. Потап не приховує радості від того, що перемогла саме Надя.

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Потап про перемогу Дорофєєвої на "Голосі країни"

Репер оприлюднив 2 варіанти провокаційного допису. Спершу він написав про Дорофєєву, що це тренерка, "за якою не стоять скажені фанати, які відчайдушно топлять за свою ікону". Таким чином він натякнув на Тіну Кароль, яка вже 5 разів здобувала перемогу на "Голосі".

Згодом продюсер видалив таке речення і лише привітав DOROFEEVA та її підопічного Сергія Лазановського з перемогою.

Приходить тренерка з нового покоління, чиста, відкрита і дійсно справжня улюблениця всіх – лікарів, вчителів, солдатів, бізнесменів, домогосподарок, артистів – Надя Дорофєєва. І виграє "Голос". А все тому, що до неї тягнуться такі ж відкриті люди, як і вона, серед яких – Сергій,

– написав у публікації Потап.

Також Потап висловився й про Сергія Лазановського: "Неймовірний хлопець, який і став переможцем. Це саме його перемога і ми вітаємо з цим!".

А Надю я вітаю, бо вона перемогла любов'ю, добром, відкритістю, хітами. Ти почула запит від публіки, просто була собою та дала можливість цьому хлопцеві відкритися. Це дуже важливо. Часто тренер відіграє другорядну роль і ти впоралася з нею блискуче! Щоб потім зійти на перше місце! Браво! Спасибі Україні за голоси,

– наголосив Потап.



Реакція Потапа на фінал "Голосу країни" / Скриншот з інстаграму Потапа