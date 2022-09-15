Потап після повернення в Україну розповів про важку хворобу та паралізоване обличчя

Вперше за час повномасштабної війни Потап приїхав в Україну. Артист з'явився на телебаченні та розповів про важку хворобу, яка його спіткала за кордоном.

Потап виїхав з країни ще до початку повномасштабного вторгнення. Від тоді він не повертався в Україну, допомагав з-за кордону. За це неодноразово піддавався критиці. Лише на сьомий місяць жорстокої війни артист наважився повернутися до Києва.

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Потап розповів про хворобу

Влітку цього року артистові перекосило обличчя. Тепер Потап вперше розповів, що це сталося через постійні нерви.

У мене був COVID-19, потім отит, а після цього синдром Рамзі Ханта, який був у Джастіна Бібера, він навіть зараз зупинив тур. Це параліч обличчя, нервів. Така, важка штука. Але я дивився на хлопців, які воюють і зрозумів, що – який параліч… Про що казати,

– поділився Потап.

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Репер також додав, що у всі ці місяці, які провів за кордоном, мав дуже насичений графік. Разом з дружиною Настею Каменських їздив на благодійні концерти, їх було дуже багато. Зізнається, що лише після повернення в Україну зміг по-справжньому відпочити.

Потап заявив, що назавжди викреслив російську мову зі своїх пісень. Він виконуватиме треки, які писав до війни, лише, якщо на концертах про це проситимуть люди. Тепер репер пише пісні лише українською, іспанською та англійською мовами.