Потап порадив російським солдатам, як уникнути служби в армії: "Щоб залишитися живими"
Джерело:інстаграм Потапа
Український репер Потап вкотре звернувся до російських солдатів. Артист опублікував відео, зняте для росіян. У ньому військовим Путіна дали 5 порад, як уникнути служби в армії та війни в Україні.
Росія продовжує відправляти своїх солдатів в Україну на смерть. Потап веде активну боротьбу на інформаційному фронті й закликає військових відмовлятися від війни.
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Потап звернувся до російських військових
Репер опублікував у своєму інстаграмі відео, в якому закликав російських військових відмовлятися від служби в армії. Ролик під назвою "5 способів уникнути армії та залишитися живим" зняли спеціально для росіян, яких зараз призивають на службу.
У відео перераховані методи, які можуть допомогти росіянам уникнути служби в армії Росії:
- відмовитися воювати за особистими переконаннями;
- отримати довідку про непридатність до служби;
- уникати вручення повістки;
- піти у відпустку;
- не перебувати за місцем прописки.
Зазначимо, 1 квітня в Росії стартував новий призов в армію. Російська влада прагне набрати людей, які воюватимуть проти українців. Путін хоче відправити в Україну ще більше росіян, для яких тут є лише два виходи – смерть або полон.
Як уникнути служби в армії Росії: дивіться відео онлайн