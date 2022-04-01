Потап порадив російським солдатам, як уникнути служби в армії: "Щоб залишитися живими"

Український репер Потап вкотре звернувся до російських солдатів. Артист опублікував відео, зняте для росіян. У ньому військовим Путіна дали 5 порад, як уникнути служби в армії та війни в Україні.

Росія продовжує відправляти своїх солдатів в Україну на смерть. Потап веде активну боротьбу на інформаційному фронті й закликає військових відмовлятися від війни.

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Потап звернувся до російських військових

Репер опублікував у своєму інстаграмі відео, в якому закликав російських військових відмовлятися від служби в армії. Ролик під назвою "5 способів уникнути армії та залишитися живим" зняли спеціально для росіян, яких зараз призивають на службу.

У відео перераховані методи, які можуть допомогти росіянам уникнути служби в армії Росії:

відмовитися воювати за особистими переконаннями;

отримати довідку про непридатність до служби;

уникати вручення повістки;

піти у відпустку;

не перебувати за місцем прописки.

Зазначимо, 1 квітня в Росії стартував новий призов в армію. Російська влада прагне набрати людей, які воюватимуть проти українців. Путін хоче відправити в Україну ще більше росіян, для яких тут є лише два виходи – смерть або полон.

Як уникнути служби в армії Росії: дивіться відео онлайн