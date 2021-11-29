Потап показав свого батька: чи схожий репер на нього

29 листопада 2021 , 12:02
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Джерело:

"Світське життя"

Український репер і продюсер Потап з'явився на публіці разом із батьком. Артист дуже схожий на свого татуся.

Зірковий тато і син побували на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою". Глядачі одразу звернули увагу на схожість Потапа (справжнє ім'я – Олексій Потапенко) з батьком Андрієм Олексійовичем.

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Батько Потапа про стосунки з сином і невісткою

Андрій Олексійович у розмові з ведучою зізнався, що пишається талановитим сином і в захваті від того, що він робить. Потап же наголосив, що саме тато багато чого дав йому в житті. 

Батько Олексія дуже творча людина й навіть написав декілька пісень. Деякі з них навіть встиг записати на студії зі свахою Лідією Каменських. 

Ми звичайні люди та любимо нашу українську пісню. Ми любимо нашу державу,
– сказав Андрій Олексійович. 


Батько Потапа / Скриншот з відео 

Потап додав, що в сучасному шоу-бізнесі є дуже мало пісень для людей, яким понад 50 років. У піснях батька мовиться про те, що не варто втрачати оптимізму, а треба жити та радіти життю.

Андрій Олексійович також зізнався, що у всьому підтримує зіркову невістку Настю Каменських. А критикує лише сина й у присутності його дружини. 

Автор: Христина Кобак