Зірковий тато і син побували на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою". Глядачі одразу звернули увагу на схожість Потапа (справжнє ім'я – Олексій Потапенко) з батьком Андрієм Олексійовичем.

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Батько Потапа про стосунки з сином і невісткою

Андрій Олексійович у розмові з ведучою зізнався, що пишається талановитим сином і в захваті від того, що він робить. Потап же наголосив, що саме тато багато чого дав йому в житті.

Батько Олексія дуже творча людина й навіть написав декілька пісень. Деякі з них навіть встиг записати на студії зі свахою Лідією Каменських.

Ми звичайні люди та любимо нашу українську пісню. Ми любимо нашу державу,

– сказав Андрій Олексійович.



Батько Потапа / Скриншот з відео

Потап додав, що в сучасному шоу-бізнесі є дуже мало пісень для людей, яким понад 50 років. У піснях батька мовиться про те, що не варто втрачати оптимізму, а треба жити та радіти життю.

Андрій Олексійович також зізнався, що у всьому підтримує зіркову невістку Настю Каменських. А критикує лише сина й у присутності його дружини.