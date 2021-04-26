У 35-ті роковини аварії на Чорнобильській АЕС продюсер Потап презентував щемливу пісню "Вальс 86", яка з'явилася на ютуб-каналі гурту Mozgi.

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Репер стверджує, що добре пам'ятає той день, коли все змінилося. Тому менше ніж за два тижні він створив нову композицію, в яку вклав усю душу, а реперка Alina Pash написала свій реп. "Вальс 86" – це пісня про помилки, біль, життя та сліди, які залишилися навічно.

Я завжди хотів написати пісню про цю трагедію. Сучасну, з багатьма артистами, різножанрову, щоб привернути увагу всіх, хто пам'ятає, і тих, хто нічого не знає про 86 рік,

– висловився Потап.

Чуттєвий трек він записав з фронтвумен The Hardkiss Юлією Саніною, Alina Pash, Надею Дорофєєвою, Тарасом Тополею, Сергієм Бабкіним, Позитивом.

Потап та інші зірки – Вальс 86: слухайте пісню

Солістка гурту ONUKA Ната Жижченко також не залишилася осторонь 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи. На сторінці у фейсбуці вона опублікувала проникливе відео. Співачка продекламувала уривок з власного документального кліпу Mainland, знятого 2016 року.

Ната Жижченко наголосила, що аварія на Чорнобильській АЕС стала потужним уроком для всього людства та "врятувала світ, попередивши про щось ще більш небезпечне".

"XX століття можна назвати "ерою уроків Чорнобиля". Здається, катастрофа так налякала світ, що змістила пріоритети, змінила ставлення до науки й визначила подальший хід історії", – висловилася лідерка ONUKA.