В 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС продюсер Потап презентовал щемящую песню "Вальс 86", которая появилась на ютуб-канале группы Mozgi.

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Рэпер утверждает, что хорошо помнит тот день, когда все изменилось. Поэтому меньше чем за две недели он создал новую композицию, в которую вложил всю душу, а реперша Alina Pash написала свой рэп. "Вальс 86" – это песня об ошибках, боли, жизни и следах, которые остались навечно.

Я всегда хотел написать песню об этой трагедии. Современную, со многими артистами, разножанровую, чтобы привлечь внимание всех, кто помнит, и тех, кто ничего не знает о 86 годе,

– высказался Потап.

Чувственный трек он записал с фронтвумен The Hardkiss Юлией Саниной, Alina Pash, Надей Дорофеевой, Тарасом Тополей, Сергеем Бабкиным, Позитивом.

Потап и другие звезды – Вальс 86: слушайте песню

Солистка группы ONUKA Ната Жижченко также не осталась в стороне 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы. На странице в фейсбуке она опубликовала проникновенное видео. Певица продекламировала отрывок из собственного документального клипа Mainland, снятого в 2016 году.

Ната Жижченко подчеркнула, что авария на Чернобыльской АЭС стала мощным уроком для всего человечества и "спасла мир, предупредив о чем-то еще более опасном".

"XX век можно назвать "эрой уроков Чернобыля". Кажется, катастрофа так напугала мир, что сместила приоритеты, изменила отношение к науке и определила дальнейший ход истории", – высказалась лидер ONUKA.