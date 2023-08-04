Їдемо на весілля, – Потап вперше за довгий час показав фото з Настею Каменських

Мережею давно ширяться чутки про ймовірне розлучення Потапа та Насті Каменських, оскільки пара давно не з'являлась разом на публіці. Однак обоє запевняли, що в їхньому шлюбі все добре.

Тепер Потап, який днями в інстаграм-сторіс показував сімейну ранкову пробіжку, вперше за довгий час опублікував спільне фото з коханою, яке зробив в автомобілі.

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Нове фото Потапа і Насті Каменських

Артист повідомив, що разом з дружиною їде на весілля. Настя позувала на камеру в легкій літній сукні з дрібним принтом, волосся вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила макіяж з нюдовою помадою на губах. Довершили її аутфіт сонцезахисні окуляри. Її чоловік обрав для свята чорну футболку.

"Їдемо на весілля. Не наше. Разом з Настею", – написав репер під фото.



Потап і Настя Каменських в автомобілі / Фото з інстаграму артиста

Така світлина неабияк зацікавила прихильників, адже закохані дуже рідко публікують щось разом. У коментарях подружжя засипали компліментами.