Їдемо на весілля, – Потап вперше за довгий час показав фото з Настею Каменських

4 серпня 2023, 10:20
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Джерело:

Потап

Мережею давно ширяться чутки про ймовірне розлучення Потапа та Насті Каменських, оскільки пара давно не з'являлась разом на публіці. Однак обоє запевняли, що в їхньому шлюбі все добре.

Тепер Потап, який днями в інстаграм-сторіс показував сімейну ранкову пробіжку, вперше за довгий час опублікував спільне фото з коханою, яке зробив в автомобілі. 

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Нове фото Потапа і Насті Каменських

Артист повідомив, що разом з дружиною їде на весілля. Настя позувала на камеру в легкій літній сукні з дрібним принтом, волосся вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила макіяж з нюдовою помадою на губах. Довершили її аутфіт сонцезахисні окуляри. Її чоловік обрав для свята чорну футболку. 

"Їдемо на весілля. Не наше. Разом з Настею", – написав репер під фото. 


Потап і Настя Каменських в автомобілі / Фото з інстаграму артиста

Така світлина неабияк зацікавила прихильників, адже закохані дуже рідко публікують щось разом. У коментарях подружжя засипали компліментами.

  • "Дуже гарна та мила пара! Нарешті фото разом!"
  • "Дуже стильні! Гарно провести вечір!"
  • "Вау! Неймовірно гарні та милі!"
  • "Сумую за вами! Можна більше фото?"
  • "Дякуємо вам! Ви найкращі!"
Автор: Христина Кобак