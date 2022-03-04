Потап і Макс Барських почали отримувати погрози від росіян: "Голос, який каже правду, чують"

Українські зірки почали отримувати погрози від росіян за те, що розповідають правду про війну Росії проти України. Репер Потап і співак Макс Барських вже отримали відповідні повідомлення.

Відомі люди України намагаються достукатися до росіян, розповісти, що насправді відбувається на території України. Тут щодня гинуть тисячі російських солдатів, які намагаються окупувати наші землі. Сюди їх відправляють на вірну смерть.

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Потап і Макс Барських отримують погрози

На особистій сторінці в інстаграмі Потап опублікував фото, на якому показав погрозу на свою адресу. З російського номера телефону йому надіслали повідомлення зі словами: "Ми тебе знайшли. Чекай гостей!". Це свідчить про те, що на інформаційному фронті йде потужна боротьба, в якій Україна наближається до перемоги.



Потап отримав погрози від росіян / Фото з інстаграму Потапа

Потап наголосив, якщо є погрози, то ті, хто розповідає правду про події в Україні, все роблять правильно: "Значить голоси, які розповідають правду, чують! Значить ми продовжуватимемо говорити про жахи війни, яку почала Росія! І те, що ми захищаємо нашу землю – це справа честі, совісті, справа кожного, хто любить Україну".

Артист не єдиний, хто отримав погрози. Вони лунають на адресу багатьох людей, які розповідають про геноцид та війну, яка зараз є в Україні. Потап зізнався, що раніше хвилювався б, але, побачивши кадри з Чернігова, виникає лише злість і ненависть до тих, хто несе війну в Україну.

Україно, тримайся, рідненька! Підтримувати твій дух, запалювати серця – для мене найвеличніша честь і місія! Слава Україні!

– написав Потап.

Український співак Макс Барських, який тривалий час розвивав кар'єру на Росії, зараз став на захист рідної землі та закликає росіян не мовчати. Він повідомив, що йому теж почали погрожувати: "Мені теж Кадиров написав". Також Барських погрожує репер Тіматі, який навіть записав відеозвернення.

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Текст публікації Потапа:

О! Пішли погрози! Значить ми все робимо правильно! Значить голоси, які розповідають правду, чують! Значить ми продовжуватимемо говорити про жахи війни, яку почала Росія! І те, що ми захищаємо нашу землю – справа честі, совісті, кожного, хто любить Україну. Знаю, що я не один такий, погрози надсилають на адреси всіх, хто відкриває очі на "спецоперацію", яка є геноцидом і війною з боку Путіна. Раніше я, напевно, хвилювався б, але, дивлячись на кадри з Чернігова, які я вам покажу в наступному дописі, виникає лише злість і ненависть до тих, хто несе війну!

Україно, тримайся, рідненька! Підтримувати твій дух, запалювати серця – для мене найвеличніша місія та честь! Слава Україні!