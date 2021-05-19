Притягнення за вуха, – постановник номера Go_A для Євробачення відповів на скандал з плагіатом

Режисер-постановник Костянтин Томільченко, який спільно з Олександром Братковським працював над створенням номера для гурту Go_A на Євробаченні-2021, відреагував на звинуваченні у плагіаті. У крадіжці ідеї його звинувачувала колишня співробітниця СТБ Анастасія Михайлова.

Сценаристка Анастасія Михайлова заявила, що творці номера Go_A для Євробачення начебто вкрали її ідею. За її словами, вона пропонувала власне бачення номера кілька місяців тому, але його не прийняли. Натомість схожу постановку вона побачила вже на сцені Євробачення.

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Реакція Костянтина Томільченка

У своєму фейсбуці режисер заявив, що така заява жінки – ніщо більше, як "притягнення за вуха". Він додав, що разом з хореографом Олександром працював виключно за своїми сценаріями і концептами.

До вашої публікації, ми не знали про ваше існування, не кажучи вже про існування вашого сценарію. Ми не маємо доступ до будь-яких сценаріїв або творчих розробок телеканалів. Перебуваючи на ринку фрілансерами. Переглянувши ваш пост, ми не розуміємо яке відношення ваша ідея кліпу має до нашої сценічної постановки на Євробаченні. Крім притягнення за вуха,

– написав Томільченко.

У публікації він також пояснив власну ідею постановки та додав слайдшоу, з якими брав участь у конкурсі на постановку номера.

"Якщо коротко, ідея нашого номеру – це люди-"пілігрими", які пливуть на "алегоричному плоту", що закликають дух "Шума". Пліт – це фізичний реквізит, основний сценографічний елемент нашого номера, все це в стилістиці кібер-панку. У танцюристів в руках – кібер-бубни, придумані нами музичні інструменти відповідно до стилістики фільму "Трон", – розповів про номер Констянтин.

Наразі Томільченко заявив, що чекає видалення публікації Анастасії Михайлової і публічних вибачень.

Якщо ви професійний сценарист, ви подивіться на наш сценарій і зрозумієте, що це наша авторська робота. І приберете ваш пост, принісши вибачення за ваші поспішні дії,

– підсумував чоловік.

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Позиція каналу СТБ

Телеканал СТБ, який також бере участь у підготовці колективу Go_A на Євробачення-2021, зробив офіційну заяву, відреагувавши на звинувачення в плагіаті. Вони називають звинувачення сценаристки безпідставними. Про це повідомляють у "Детектор медіа".

"Перш за все, хочемо звернути увагу, що конкурс, про який йде мова в пості Анастасії Михайлової, був внутрішнім конкурсом НГТУ на ідею для музичного відеокліпу на пісню SHUM. Ні телеканал СТБ, ні Костянтин Томільченко або Дмитро Курята (художник з костюмів) не брали участі в організації чи проведенні даного конкурсу.

Всі ідеї, подані на вказаний конкурс, є внутрішніми документами Громадського мовника, що не підлягають передачі третім особам. Громадський мовник не передавав нам зазначені матеріали ні в момент проведення свого конкурсу, ні в період підготовки нами сценічної постановки для виступу групи Go_A на Євробаченні", – йдеться у заяві.

Наразі Анастасія Михайлова не відреагувала на реакцію СТБ і Томільченка та не видаляла власну публікацію з фейсбуку.

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