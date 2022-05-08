Поспілкувалась з першими леді: Олена Зеленська вперше від початку війни показалась на фото

Перша леді України Олена Зеленська поспілкувалась з колегами: Діаною Наусєдєнє, першою леді Литви, та Бріжит Макрон, першою леді Франції. Вона вперше показала свої нові фото.

Дружина президента Олена Зеленська відеозв'язком поспілкувалась з колегами з Литви та Франції. Також вона вперше з початку війни показалась на фото.

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Олена Зеленська поспілкувалась з колегами

Перша леді України зізналась, що їй було надважливо почути голоси друзів.

"Поспілкувалася по відеозв'язку не просто з колегами, а зі спорідненими душами – Діаною Наусєдєнє, першою леді Литви, та Бріжит Макрон, першою леді Франції. Їм довелося вислухати багато подяк за те, як швидко відгукнулися на війну в Україні, за те, як прийняли в себе наших жінок і дітей – вони вже пішли до місцевих садків і шкіл", – розповіла Олена Зеленська.

Дружина Володимира Зеленського розповіла про новаторства у Литві й Франції, які створили й створюють для українців.

Зокрема, у Литві змінили вісім законів, щоб українці могли користуватися безкоштовними ліками та медичною допомогою.

У Вільнюсі створюється Український центр – Олена Зеленська й пані Діана планують розвивати його так, щоб там були мовні курси, можливості для отримання психологічної допомоги.

У Франції прийняли 45 онкохворих дітей на лікування. У французьких школах навчаються близько 14 тисяч 300 українських учнів.

Олена Зеленська розповіла першим леді про те, що Мінсоцполітики започаткувало меморандум про співпрацю із захисту прав дітей, які постраждали у війні.

Коли торік ми створювали в Києві клуб перших леді та джентльменів світу, ніхто не очікував, за яких трагічних обставин знадобиться його потужна сила. І ось тепер кожне "як ти?" від моїх колег зцілює українські рани в буквальному сенсі! Дружба, яка формується в таких у мовах, буде найміцнішою,

– зауважила перша леді.

Олена Зеленська вперше опублікувала фото з зустрічі. На неї вона одягнула лаконічну кофтинку хакі та синій жакет, а волосся розпустила й випрямила.

Олена Зеленська на зустрічі / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська подякувала Джилл Байден

7 травня перша леді США Джилл Байден прибула до Румунії. Разом з першою леді Румунії вона відвідала школу, де поспілкувалася з українськими та румунськими дітьми.

На цей візит відреагувала дружина президента України: "Щодня я бачу реальну допомогу жінок – світових лідерок. Політикині, культурні діячки, зірки шоубізу – всі вони об’єднані однією метою: протистояти російській агресії. Вдячна усім серцем за цю підтримку. Завдяки їй весна – нехай не календарна – обов'язково повернеться до України".