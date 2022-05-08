Жена президента Елена Зеленская видеосвязью пообщалась с коллегами из Литвы и Франции. Также она впервые с начала войны показалась на фото.

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Елена Зеленская пообщалась с коллегами

Первая леди Украины призналась, что ей было очень важно услышать голоса друзей.

"Пообщалась по видеосвязи не просто с коллегами, а с родственными душами – Дианой Навседено, первой леди Литвы, и Брижит Макрон, первой леди Франции. Им пришлось выслушать много благодарностей за то, как быстро откликнулись на войну в Украине, за то, как приняли у себя наших женщин и детей – они уже пошли в местные сады и школы», – рассказала Елена Зеленская.

Жена Владимира Зеленского рассказала о новаторствах в Литве и Франции, которые создали и создают для украинцев.

В частности, в Литве изменили восемь законов, чтобы украинцы могли пользоваться бесплатным лекарством и медицинской помощью.

В Вильнюсе создается Украинский центр – Елена Зеленская и госпожа Диана планируют развивать его так, чтобы там были курсы языков, возможности для получения психологической помощи.

Во Франции приняли 45 онкобольных детей для лечения. Во французских школах учатся около 14 тысяч 300 украинских учащихся.

Елена Зеленская рассказала первой леди о том, что Минсоцполитики начало меморандум о сотрудничестве по защите прав детей, пострадавших в войне.

Когда в прошлом году мы создавали в Киеве клуб первых леди и джентльменов мира, никто не ожидал при каких трагических обстоятельствах понадобится его мощная сила. И вот теперь каждое "как ты?" от моих коллег исцеляет украинские раны в буквальном смысле! Дружба, которая формируется в таких языках, будет самой прочной,

– заметила первая леди.

Елена Зеленская впервые опубликовала фото из встречи. На нее она надела лаконичную кофточку хаки и синий жакет, а волосы распустила и выпрямила.

Елена Зеленская на встрече / Фото с инстаграма первой леди

Елена Зеленская поблагодарила Джилл Байден

7 мая первая леди США Джилл Байден прибыла в Румынию. Вместе с первой леди Румынии она посетила школу, где пообщалась с украинскими и румынскими детьми.

На этот визит отреагировала супруга президента Украины: "Ежедневно я вижу реальную помощь женщин – мировых лидеров. Политики, культурные деятельницы, звезды шоу-биза – все они объединены одной целью: противостоят российской агрессии. Благодарна всем сердцем за эту поддержку. Благодаря ей весна – пусть не календарная – обязательно вернется в Украину".