Жена президента Елена Зеленская видеосвязью пообщалась с коллегами из Литвы и Франции. Также она впервые с начала войны показалась на фото.
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Елена Зеленская пообщалась с коллегами
Первая леди Украины призналась, что ей было очень важно услышать голоса друзей.
"Пообщалась по видеосвязи не просто с коллегами, а с родственными душами – Дианой Навседено, первой леди Литвы, и Брижит Макрон, первой леди Франции. Им пришлось выслушать много благодарностей за то, как быстро откликнулись на войну в Украине, за то, как приняли у себя наших женщин и детей – они уже пошли в местные сады и школы», – рассказала Елена Зеленская.
Жена Владимира Зеленского рассказала о новаторствах в Литве и Франции, которые создали и создают для украинцев.
- В частности, в Литве изменили восемь законов, чтобы украинцы могли пользоваться бесплатным лекарством и медицинской помощью.
- В Вильнюсе создается Украинский центр – Елена Зеленская и госпожа Диана планируют развивать его так, чтобы там были курсы языков, возможности для получения психологической помощи.
- Во Франции приняли 45 онкобольных детей для лечения. Во французских школах учатся около 14 тысяч 300 украинских учащихся.
Елена Зеленская рассказала первой леди о том, что Минсоцполитики начало меморандум о сотрудничестве по защите прав детей, пострадавших в войне.
Когда в прошлом году мы создавали в Киеве клуб первых леди и джентльменов мира, никто не ожидал при каких трагических обстоятельствах понадобится его мощная сила. И вот теперь каждое "как ты?" от моих коллег исцеляет украинские раны в буквальном смысле! Дружба, которая формируется в таких языках, будет самой прочной,
– заметила первая леди.
Елена Зеленская впервые опубликовала фото из встречи. На нее она надела лаконичную кофточку хаки и синий жакет, а волосы распустила и выпрямила.
Елена Зеленская на встрече / Фото с инстаграма первой леди
Елена Зеленская поблагодарила Джилл Байден
7 мая первая леди США Джилл Байден прибыла в Румынию. Вместе с первой леди Румынии она посетила школу, где пообщалась с украинскими и румынскими детьми.
На этот визит отреагировала супруга президента Украины: "Ежедневно я вижу реальную помощь женщин – мировых лидеров. Политики, культурные деятельницы, звезды шоу-биза – все они объединены одной целью: противостоят российской агрессии. Благодарна всем сердцем за эту поддержку. Благодаря ей весна – пусть не календарная – обязательно вернется в Украину".