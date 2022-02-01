Посеред театру: Катерина Кухар приголомшила ніжним образом

Відома прима-балерина Катерина Кухар вирушила в тур Україною. Перед першим концертом вона опублікувала декілька фото, на яких показала бездоганний сценічний образ.

В останній місяць зими Катерина Кухар виступить у різних містах України. Вона потішить публіку балетом "Лускунчик", який станцює разом із чоловіком Олександром Стояновим.

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Сценічний образ Катерини Кухар

Прима-балерина сфотографувалася в театрі. Катерина постала перед камерою у розкішній сукні ніжно-зеленого кольору на тонких сітчастих бретелях. Волосся зірка зібрала у зачіску ззаду та доповнила образ оригінальним головним убором. На обличчі в Катерини був насичений макіяж з темними тінями на повіках, накладними віями та насиченою помадою. Зі сцени він виглядає дуже ефектно.

У такому образі Кухар граціозно позувала, продемонструвавши елегантність, ніжність, жіночність.



Катерина Кухар в театрі / Фото з інстаграму прими-балерини



Катерина Кухар в театрі / Фото з інстаграму прими-балерини

У дописі під фото балерина зазначила, що 1 лютого розпочинається її тур містами України. Сніг і мороз додадуть святковим виступам особливої атмосфери.

Балет "Лускунчик" можна буде переглянути у таких містах:

Львів (1 лютого);

Ужгород (2 лютого);

Івано-Франківськ (3 лютого);

Тернопіль (4 лютого);

Вінниця (5 лютого);

Біла Церква (6 лютого);

Черкаси (7 лютого);

Полтава (8 лютого);

Суми (9 лютого).

Балет "Ромео і Джульєтта" Катерина Кухар та Олександр Стоянов 12 лютого станцюють в Києві, а 14 лютого – в Одесі.