Попросив сісти на шпагат, – Саша Заріцька пригадала, як проходила кастинг у кабінеті Нікітіна

З продюсером Юрієм Нікітіним Олександра Заріцька познайомилась п'ять років тому. Він повірив у дівчину й взяв гурт KAZKA під своє крило. Однак співачка все ж проходила своєрідний кастинг у кабінеті наставника.

Після розпаду дуету "НеАнгели" Юрій Нікітін і його продюсерська компанія Mamamusic повністю присвятили себе гурту KAZKA. Він одразу ж помітив великий потенціал Олександри Заріцької й не шкодував грошей у її розкрутку. Яким було перше знайомство співачки з наставником, читайте нижче.

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Як Олександра Заріцька проходила кастинг у Юрія Нікітіна

Солістка гурту KAZKA та Юрій Нікітін познайомились у його кабінеті в центрі Mamamusic. Цей своєрідний кастинг відбувся швидко – Олександра заспівала хіт Адель Hello, сіла на шпагат і продюсер уже був готовий підписувати з нею контракт.

Я заходжу. Він попросив мене заспівати Адель. Ми побалакали, він ще попросив мене сісти на шпагат. Я кажу окей і сідаю на шпагат. Він такий: "Беремо",

– пригадала Олександра Заріцька.

Тепер продюсерський центр Юрія Нікітіна став для артистки другим домом. Наставник навіть час від часу дозволяє їй "тусуватися" у своєму кабінеті.

Олександра Заріцька про кастинг у кабінеті Юрія Нікітіна: дивіться відео онлайн