Попри викидень Кріссі Тейген все ще мріє про третю дитину

Американська зірка Кріссі Тейген восени 2020 року втратила дитину на 20 тижні вагітності. Вона досі не може впоратись із болем від цього, але все ще дуже хоче бути матір'ю третьої дитини.

Але жінка розуміє, що вона, скоріше за все, не зможе знову завагітніти і народити, тому розглядає варіант ЕКЗ, сурогатного материнства або всиновлення.

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Змиритися з тим, що я більше не зможу виносити дитину мені дуже важко. Річ у тім, що я почуваюся максимально здоровою. Але потім я згадую про те, що моя матка просто не хоче зі мною "співпрацювати",

– зізналась Кріссі Тейген.

Вона також додала, що усвідомила, наскільки сильною морально і фізично вона може бути попри усі труднощі, які спіткали її та чоловіка Джона Ледженда минулого року.

"Насправді мені так пощастило. Я просто думаю про це і розумію, наскільки я вже благословенна. А ще в даний час існує так багато способів зачати дитину, будь це сурогатне материнство або усиновлення", – додала Тейген.

Оскільки телезірка має тайсько-норвезьке коріння, то, згідно з традицією першого народу, вона посадила на честь померлого малюка дерево у своєму подвір'ї. Тайці вірять, що таким чином померла людина продовжує своє життя в листі і гілках.

"Я хотіла, щоб прах Джека залишився в нашому ґрунті, щоб він міг весь час бути з нами і рости в красивих гілках цього дерева. Те, як Майлз і Луна згадують про нього, так прекрасно. Це нагадує мені про те, як я бувши маленькою розмовляла зі своїм дідусем, який вже давно помер, і залишився на землі тільки його прах. Це все чудово, і мені подобається, що ця традиція успадкована" – підсумувала Кріссі.

Нагадаємо, що у шлюбі Кріссі Тейген та Джона Ледженда народилось двоє дітей – донька Луна і син Майлз.