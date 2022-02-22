Попри ситуацію в країні: український гурт SunSay запланував концерти в Росії

Український співак та ексучасник гурту 5'nizza Андрій Запорожець вирішив помандрувати на гастролі до країни-агресорки. У Москві й Санкт-Перербурзі артист виступатиме зі своїм гуртом SunSay.

Про наміри гурту SunSay заспівати на російській сцені стало відомо через сайти продажу квитків на концерти. Наразі сам Запорожець не коментував ні анонсів, ні деталі гастролей.

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За інформацією сайтів, Андрій Запорожець разом із групою виступить у Санкт-Петербурзі і Москві на початку травня. My Rocks Show стверджує, що музиканти покажуть шоу 6 травня о 19:00 у Петербурзі. Ціна квитків стартує від 1300 російських рублів, що дорівнює 470 гривням.



SunSay виступить у Росії / Фото з інстаграму Запорожця

Вже наступного дня, 7 травня, артисти вирушать до столиці Росії й заспівають свої пісні у місцевому клубі. Ціна квитків на концерт також бере початок від 1300 рублів. Про це йдеться на сайті Modern Rock.

До слова, це вже не перші гастролі SanSay в Росії. Андрій Запорожець "плідно" виступає у країні-агресорці від 2017 року. Минулого року музикант провів у російських містах 5 концертів.

Що відомо про Андрія Запорожця?