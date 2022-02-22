Про наміри гурту SunSay заспівати на російській сцені стало відомо через сайти продажу квитків на концерти. Наразі сам Запорожець не коментував ні анонсів, ні деталі гастролей.

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За інформацією сайтів, Андрій Запорожець разом із групою виступить у Санкт-Петербурзі і Москві на початку травня. My Rocks Show стверджує, що музиканти покажуть шоу 6 травня о 19:00 у Петербурзі. Ціна квитків стартує від 1300 російських рублів, що дорівнює 470 гривням.



SunSay виступить у Росії / Фото з інстаграму Запорожця

Вже наступного дня, 7 травня, артисти вирушать до столиці Росії й заспівають свої пісні у місцевому клубі. Ціна квитків на концерт також бере початок від 1300 рублів. Про це йдеться на сайті Modern Rock.

До слова, це вже не перші гастролі SanSay в Росії. Андрій Запорожець "плідно" виступає у країні-агресорці від 2017 року. Минулого року музикант провів у російських містах 5 концертів.

Що відомо про Андрія Запорожця?