Про наміри гурту SunSay заспівати на російській сцені стало відомо через сайти продажу квитків на концерти. Наразі сам Запорожець не коментував ні анонсів, ні деталі гастролей.
Читайте "Міс Львів-2018" засвітилась на відео з Григорієм Лєпсом: пару підозрюють в романі
За інформацією сайтів, Андрій Запорожець разом із групою виступить у Санкт-Петербурзі і Москві на початку травня. My Rocks Show стверджує, що музиканти покажуть шоу 6 травня о 19:00 у Петербурзі. Ціна квитків стартує від 1300 російських рублів, що дорівнює 470 гривням.
SunSay виступить у Росії / Фото з інстаграму Запорожця
Вже наступного дня, 7 травня, артисти вирушать до столиці Росії й заспівають свої пісні у місцевому клубі. Ціна квитків на концерт також бере початок від 1300 рублів. Про це йдеться на сайті Modern Rock.
До слова, це вже не перші гастролі SanSay в Росії. Андрій Запорожець "плідно" виступає у країні-агресорці від 2017 року. Минулого року музикант провів у російських містах 5 концертів.
Що відомо про Андрія Запорожця?
- Колишній учасник дуету 5'nizza Андрій Запорожець заснував свій гурт SunSay у 2007 році. Група виконує пісні у фьюжн-фанк-реггі стилі.
- У 2016 році чоловік з гуртом брав участь у Національному відборі до Євробачення, проте як пізніше стало відомо пісня Lovemanifest, з якою виступали музиканти, не є новою, тож їхня участь в шоу стала поразкою.
- Запорожець відомий скандалами через виступи в Росії і тимчасово окупованому Криму. Сам артист в інтерв'ю радіо "Аристократи" заявляв, що не збирається припиняти свої виступи у Росії, адже у SunSay в Росії величезна аудиторія, що довго формувалася.