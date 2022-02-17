Попри можливу ескалацію: російський гурт "Каста" не планує скасовувати концерти в Україні

Популярний російський реп-гурт "Каста" напередодні опублікував допис, де заявив, що попри чутки про загрозу вторгнення Росії в Україну не хоче відмовлятись від концертів. Вони заявили, що "офіційні російські ЗМІ сіють ненависть на адресу України".

Відомо, що росіяни запланували три концерти в Україні: 24 лютого – у Харкові, 25 лютого – в Одесі, 26 лютого – у Києві. За тиждень до гастролей вони порушили тему ескалації довкола кордонів України.

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Ми звикли до того, що офіційні російські ЗМІ сіють ненависть на адресу України. Ми звикли не вірити їхній брехні. Ми маємо відчуття, що відомі люди в Росії зараз не висловлюються на цю тему. Напевно, бо не вірять у те, що Росія нападе на Україну. Росіяни мовчать також, бо висловлюватись тепер у нас небезпечно. Та й мовчать, бо все-таки офіційна російська сторона заявляє про неможливість війни,

– йдеться у дописі.

Музиканти додали, що не знають нікого особисто в Росії, хто "бажав би у відносинах між Україною та Росією чогось іншого, окрім миру". На їхню думку, Росія зробить велику помилку "якщо почне (або продовжить) війну".

"Пишемо це, бо думаємо, що українцям хотілося б знати, що думають росіяни", – підсумували у "Касті".



Гурт "Каста" висловився про загрозу нападу Росії / Фото з інстаграму музикантів

Реакція мережі

Музикантів здебільшого підтримали у коментарях як росіяни, так і українці. Проте знайшлись й такі, що стверджували про відсутність загрози і "нашіптування Заходу":

"Я теж із Росії і підтримую кожне слово хлопців. Ми і наша верхівка – різні всесвіти, хоча ми й частково винні в тому, що відбувається";

"Ми хочемо жити у мирі та спокої, без війни та нападів! Ось і все. Дякуємо за вашу позицію!";

"Це правда, українцям дуже цікаво, що насправді думають росіяни – і це дуже цінно для нас! Як ви і кажете, ніхто нічого не постить на цю тему і дуже гідно – те, що ви пишите. Дуже цінуємо вашу відвагу і стрижень – говорити все як є, а не все як треба. До зустрічі на концертах, чекаємо на вас! Дякуємо!";

"Дякую хлопці! За таку чесну позицію! Дуже чекаємо на зустріч! Харків!";

"Респект, я з України";

"Ні війні";

"Спасибі хлопці. Ви як завжди адекватні в будь-якій ситуації, не змінюєте свого стилю і не уподібнюєтеся до моди. Ви мої кумири"

"Сподіваюся, вас побачити після України у Польщі. Пост дуже сміливий, респект!";

"Прям із язика зняли, респект за цю позицію і що не боїтеся мовчати!";

"Дякую, "Каста"! Впевнений, що українцям важлива ваша позиція. Респект вам з Білорусі!"

Що відомо про гурт "Каста"

Він був заснований у 1990-х роках у Ростові-на-Дону і до його складу зараз входять: Владі, Шим, Хаміль та Змій. Музиканти прославились завдяки таким російськомовним трекам, як "Вокруг шум", "777", "Равенство", "Создавай мечты".

У 2021 році музиканти записували спільний трек з українською реперкою Аlyona Аlyona, через який та потрапила у скандал.

Музиканти часто критикують політику Кремля, водночас вони у 2015 році виступали на території окупованого Криму. Їх також хотіли занести в базу "Миротворця", але цього так і не сталось.