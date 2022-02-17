Известно, что россияне запланировали три концерта в Украине: 24 февраля – в Харькове, 25 февраля – в Одессе, 26 февраля – в Киеве. За неделю до гастролей они затронули тему эскалации вокруг границ Украины.

По теме Есть основания, – пограничники не впустят Шуфутинского на его концерт в Киеве

Мы привыкли к тому, что официальные российские СМИ сеют ненависть в адрес Украины. Мы привыкли не верить их лжи. У нас есть ощущение, что известные люди в России сейчас не высказываются на эту тему. Наверное, потому что не верят в то, что Россия нападет на Украину. Россияне молчат также, потому что высказываться теперь у нас опасно. Ну и молчат, потому что всё-таки официальная российская сторона заявляет о невозможности войны,

– говорится в сообщении.

Музыканты добавили, что не знают никого лично в России, кто "желал бы в отношениях между Украиной и Россией чего-либо другого, кроме мира". По их мнению, Россия совершит большую ошибку "если начнет (или продолжит) войну".

"Пишем это, потому что думаем, что украинцам хотелось бы знать, что думают россияне", - подытожили в "Касте".



Группа "Каста" высказалась об угрозе нападения России / Фото из инстаграма музыкантов

Реакция сети

Музыкантов в большинстве своем поддержали в комментариях как россияне, так и украинцы. Однако нашлись и такие, которые утверждали об отсутствии угрозы и "нашептывании Запада":

"Я тоже из России и поддерживаю каждое слово ребят. Мы и наша верхушка – разные вселенные, хотя мы и частично виноваты в происходящем";

"Мы хотим жить в мире и покое, без войны и нападений! Вот и все. Спасибо за вашу позицию!";

"Это правда, украинцам очень интересно, что на самом деле думают россияне – и это очень ценно для нас! Как вы и говорите, никто ничего не постится на эту тему и очень достойно – то, что вы пишите. Очень ценим вашу отвагу и стержень – говорить все как есть, а не все как надо. До встречи на концертах, ждем вас! Спасибо!";

"Спасибо ребята! За такую ​​честную позицию! Очень ждем встречи! Харьков!";

"Респект, я из Украины";

"Нет войне";

"Спасибо ребята. Вы как всегда адекватны в любой ситуации, не меняете своего стиля и не уподобляетесь моде. Вы мои кумиры"

"Надеюсь, вас увидеть после Украины в Польше. Пост очень смелый, респект!";

"Прям с языка сняли, респект за эту позицию и что не боитесь молчать!";

"Спасибо, "Каста"! Уверен, что украинцам важна ваша позиция. Респект вам из Беларуси!"

Что известно о группе "Каста"

Она была основана в 1990-х годах в Ростове-на-Дону и в ее состав сейчас входят: Влади, Шим, Хамиль и Змей. Музыканты прославились благодаря таким русскоязычным трекам, как "Вокруг шум", "777", "Ровноводство", "Создавай мечты".

В 2021 году музыканты записывали общий трек с украинской реперкой Аlyona Аlyona, из-за которого та попала в скандал.

Музыканты часто критикуют политику Кремля, в то же время они в 2015 году выступали на территории оккупированного Крыма. Их также хотели занести в базу Миротворца, но этого так и не произошло.