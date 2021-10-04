Поплакала в туалеті, – Маша Єфросиніна пригадала провальну зйомку для глянцю

Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла про невдалу зйомку, в якій брала участь ще у 2006 році. Тоді вона позувала в об'єктиві легендарного фотографа Жіля Бенсімона. Та схоже, дівчина зовсім його не цікавила.

Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна тричі поставала на обкладинці відомого глянцю Elle. Та найперша зйомка для журналу у 2006 році виявилась зовсім не такою, як очікувала зірка та редактори.

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Маша Єфросиніна про провальну зйомку

У 2006 році на зйомку Маша Єфросиніна відправилась до Нью-Йорка. Вона довго шукала студію фотографа Жіля Бенсімона, який "навіть не вставав, коли" знімав зірку.

І я йому не дуже то цікава була, бо після мене, за півтори години чекали на Шерон Стоун, і вони всі на мене дивилися як на якусь тінь. А я ж в Нью-Йорку, вперше в житті мене знімає Жіль Бенсімон, а їм всім чхати на мене, бо всі миють підлогу перед приїздом Шерон,

– розповіла ведуча.

"Ця, скажімо так, незацікавленість пана Бенсімона в тому, що якась українська дівчина, яку він знімав протягом трьох годин і навіть не вивчив її ім'я, він завжди казав "Марша, Муша, Моша, Мойша", оце він не міг вигадати", – додала Єфросиніна.

Знаменитість зізналась, що розплакалась тоді, коли побачила обкладинку глянцю: "ну не я, якась тупа зачіска, якийсь стоячок на лобі". Вона поділилась, що фотограф, вочевидь, побачив її зовсім по-іншому. До того ж йому не сподобався макіяж, він витер тіні на очах й сказав все переробити.

Ще половина суконь на мені не застібнулася, бо це ж були зразки з подіуму, вони ж XXXXS. Я пам'ятаю, що я поплакала в туалеті й там навіть видно, що в мене червоний ніс,

– зауважила Маша Єфросиніна.

Зйомка Маші Єфросиніної для Elle 2006, 2014 і 2019 років / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Зазначимо, Катя Осадча також розповідала про свою зйомку для глянцю. У 2015 році вона "несамовито" худла, щоб позувати у бездоганній формі. Через два роки зірка стала мамою сина Івана, з яким постала на обкладинці журналу.