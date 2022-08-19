Пісня Пономарьова, Дзідзьо і Тополі підкорює мережу: який трек випустили артисти

Українські артисти продовжують тішити шанувальників колабораціями. Напередодні Дня Незалежності України Олександр Пономарьов, Юрій Горбунов, Тарас Тополя та Дзідзьо випустили трек "На землі, в повітрі і на морі".

У цій пісні артисти розповіли про страшний ранок 24 лютого, коли російські окупанти прийшли на нашу землю з війною. Однак виконавці запевняють, що ніхто не зможе забрати нашу Україну.

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У створенні треку також взяли участь Оркестр та Хор Заслуженого Академічного Ансамблю пісні та танцю Збройних Сил України під керівництвом диригента Дмитра Антонюка.

Артисти знімали кліп на пісню в різних куточках України. Тарас Тополя, який зараз перебуває на службі в територіальній обороні, є парамедиком на Харківщині, не зміг відмовитися від цієї колаборації, тому разом з колегами заспівав для українців напередодні 24 серпня.

На землі , в повітрі і на морі Україна знищить ворогів. Рідні землі, українські зорі були й будуть тут споконвіку. Ворогам не буде спокою на Вкраїнській цій землі. Буде відповідь жорстокою в кожнім місті й селі,

– співають у символічній композиції.

Пономарьов, Тополя, Дзідзьо, Горбунов – "На землі, в повітрі і на морі": дивіться відео онлайн

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