Стала прикладом для всіх нас, – європейські монархи вшанували пам’ять королеви Єлизавети II

Лідери з усієї Європи віддали належне королеві Єлизаветі II – покійній монархині, яка правила найдовше у Великій Британії. Її Величність мирно померла у замку Балморал у четвер, 8 вересня.

Новина про смерть королеви приголомшила світ. Члени європейських королівських будинків оплакують королеву та віддають шану легендарній монархині. Вони висловлюють співчуття новому королю Чарльзу III та усій королівській сім’ї, яка також щемливо згадала про Її Величність.

Деталі Померла королева Великої Британії Єлизавета II – вона правила 70 років

Як європейські монархи відреагували на смерть Єлизавети II

Європейські лідери вшанували її глибоке почуття обов'язку та стійкість, а також почуття гумору та доброту королеви.

Послання іспанського короля Філіпа VI

"Ваша Величносте, дорогий Чарльзе, глибоко засмучений сумною новиною про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II, вашої дорогої Матері, я хотів би принести Вашій Величності й британцям від мого імені та від імені уряду та народу Іспанії, наші найщиріші співчуття.

Її Величність королева Єлизавета, безсумнівно, була свідком, написала і сформувала багато найважливіших розділів в історії нашого світу за останні сім десятиліть.

Її почуття обов'язку, цілеспрямованість і все життя, присвячене служінню народу Сполученого Королівства і Північної Ірландії, стали прикладом для всіх нас і залишаться твердою і цінною спадщиною для майбутніх поколінь. Королева Летиція і я посилаємо Вашій Величності та всій Сім'ї нашу любов та молитви. Ви всі в наших серцях та думках.

Нам дуже її не вистачатиме. З усією моєю дружбою та прихильністю, Філіп VI".

Король Філіп VI та королева Єлизавета II / Фото BBC

Король Нідерландів Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Беатрікс

"Ми згадуємо королеву Єлизавету II з глибокою повагою та любов'ю. Стійка та мудра, вона присвятила своє довге життя служінню британському народу.

Ми відчуваємо сильний зв'язок зі Сполученим Королівством та його королівською родиною, і ми поділяємо їхнє горе в цей час. Ми дуже вдячні за тісну дружбу наших країн, у яку королева Єлизавета зробила такий незабутній внесок".

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Голова Європейського парламенту Роберта Мецола

"Небагато вплинули на глобальну історію так, як Її Величність королева Єлизавета II. Її непохитна відданість обов'язку і служінню була прикладом для всіх".



Роберта Мецола про Єлизавету ІІ / Скриншот твіту

Король Швеції Карл Густав та королева Сільвія

"З сумом я і моя сім'я отримали сьогодні звістку про те, що моя дорога родичка, Її Величність Королева Єлизавета II, померла.

Королева служила своїм країнам та Співдружності з видатною відданістю та почуттям обов'язку. Вона завжди була присутня у британському суспільстві, та й у всьому світі.

Крім того, вона завжди була хорошим другом моєї сім'ї та сполучною ланкою з нашою спільною сімейною історією. Ми висловлюємо наші співчуття сім'ї королеви та її народу".

Бельгійська королівська родина, король Філіп та королева Матильда

"З великим сумом ми дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Вона була видатною особистістю.

Ми завжди зберігатимемо теплі спогади про цю велику жінку, яка протягом усього свого правління виявляла гідність, мужність і відданість.

Кожна з наших зустрічей назавжди залишиться у нашій пам'яті. Сполучене Королівство втратило виняткового монарха, що залишив глибокий слід в історії.

Ми висловлюємо наші найглибші співчуття королівській родині та британському народу. Спочивайте з миром, Ваша Величносте, з вашим коханим чоловіком".

Король Філіп, королева Матильда та Єлизавета II / Фото з інстаграму

Король Норвегії Харальд

"Королівська сім'я глибоко засмучена звісткою про смерть Її Величності королеви Єлизавети II. Ми з Її Величністю королевою і членами королівської родини думаємо про втрату королеви Єлизавети.

Протягом майже століття Її Величність присвятила своє життя служінню Співдружності, йдучи за британським народом у добрі та погані дні, за часів щастя та смутку. Ми також висловлюємо співчуття британському народу".

Президент Європейської ради Шарль Мішель

"Наші думки з королівською сім'єю та всіма тими, хто сумує за королевою Єлизаветою II у Великій Британії та у всьому світі. Колись її звали Єлизаветою Непохитною, вона ніколи не переставала показувати нам важливість неминущих цінностей у сучасному світі своїм служінням і відданістю справі".



Шарль Мішель про Єлизавету II / Скриншот твіту

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

Він заявив, що королева "віддано служила своєму народу упродовж усього свого життя".

І вона послужила нам своїм прикладом самовідданого, мудрого та розважливого лідера, який зумів провести свою країну через будь-яку бурю,

– сказав він.

Президент України Володимир Зеленський

"З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття королівській родині. Наші думки й молитви з вами".

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