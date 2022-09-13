До Букінгемського палацу прибула труна Єлизавети II: там зібралися тисячі людей

Ввечері 13 вересня літак із тілом королеви Єлизавети II успішно здійснив посадку у Лондоні. Так труна королеви завершує свою подорож з Единбурга до Букінгемського палацу.

На вулицях Единбурга вишикувалися величезні натовпи, щоб спостерігати, як труна королеви їде до Букінгемського палацу.

Важливо Король Чарльз III – новий монарх Великої Британії: що про нього відомо

Труну з тілом королеви, огорнута королівським прапором, супроводжували її дочка принцеса Анна та її чоловік, віцеадмірал сер Тім Лоуренс. Принцеса Анна заявила, що їй пощастило розділити з матір'ю останню добу її життя.

Для мене було честю і привілеєм супроводжувати її в останній подорожі,

– сказала вона.

Труна з тілом королеви прибула до Лондона: як це було

По дорозі до центру Лондона обабіч дороги зібралися скорботні люди, щоб спостерігати за процесією. Дехто кидав квіти в чорний катафалк на знак поваги до королеви, труна якої була освітлена всередині.

Три поліцейські мотоцикли щільно йшли попереду кортежу, блимаючи синіми фарами. На протилежному боці дороги рух зупинився, і водії виходили зі своїх машин, щоб поглянути на процесію, яка проїжджала повз.

Після приблизно години подорожі процесія прибула до Букінгемського палацу. Багато людей, що стояли вздовж вулиці, поклали парасолі на знак поваги, а декого можна було побачити, як витирають сльози з очей.

Що буде далі

У середу, 14 вересня, труну перенесуть до Вестмінстерського палацу. Цього дня рейси над центром Лондона будуть перенаправлені або затримані, щоб шум літаків не заважав церемоніальним процесіям. Очікується, що попрощатися з королевою прийдуть тисячі людей.

До Букінгемського палацу прибула труна Єлизавети II / Фото Sky News

Смерть королеви Єлизавети II: головне

Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років в шотландському замку Балморал. За кілька годин до її смерті Букінгемський палац опублікував заяву, в якій повідомив, що лікарі стурбовані станом здоров'я королеви.

Повідомляється, що вона померла в присутності старших дітей принца Чарльза та принцеси Анни, які терміново прибули в Балморал.

10 вересня старшого сина покійної Єлизавети II Чарльза офіційно проголосили королем Великої Британії. Він зійшов на престол під іменем Чарльз III. Коронація, як очікується, може відбутися за кілька місяців.

Що відомо про королеву Єлизавету ІІ: дивіться відео