Популярна російська письменниця Тетяна Полякова померла 9 березня. Авторці було 62 роки. Тетяна Полякова написала понад 90 книг-детективів й була відома своїм особливим стилем письма.

Про смерть письменниці Тетяни Полякової повідомила її персональна менеджерка, сповістивши, що жінка хворіла на онкологію.

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Тетяна Полякова померла у Володимирі. Вона вже декілька років боролась з онкологічною хворобою,

– розповіла Валерія.

Що відомо про Тетяну Полякову

Тетяна Полякова народилася у Володимирі й навчалась на філологічному факультеті Іванівського державного університету. Здобувши вищу освіту, жінка влаштувалась вихователькою у дитячий садок і пропрацювала там 14 років.



Померла Тетяна Полякова: що відомо про письменницю

Свої перші проби пера Тетяна Полякова зробила у 1997 році. Тоді ж вийшли друком кілька перших романів письменниці у жанрі авантюрного детективу – "Гроші для кілера", "Ставка на слабкість", "Тонка штучка". Творчість авторки набрала такої популярності серед читачів, що за деякими з її книг зняли кінострічки, як "Чорта з два" та серіали – "Панночка і хуліган", "Вийти заміж за всяку ціну", "Норовиста мішень".