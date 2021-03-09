Популярная российская писательница Татьяна Полякова умерла 9 марта. Автору было 62 года. Татьяна Полякова написала более 90 книг-детективов и была известна своим особым стилем письма.

О смерти писательницы Татьяны Поляковой сообщила ее персональная менеджер, сообщив, что женщина болела онкологией.

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Татьяна Полякова умерла во Владимире. Она уже несколько лет боролась с онкологической болезнью,

– рассказала Валерия.

Что известно о Татьяне Поляковой

Татьяна Полякова родилась во Владимире и училась на филологическом факультете Ивановского государственного университета. Получив высшее образование, женщина устроилась воспитательницей в детский сад и проработала там 14 лет.



Умерла Татьяна Полякова: что известно о писательнице

Свои первые детективные романы Татьяна Полякова начала писать в 1997 году. Тогда же вышли в свет несколько первых романов писательницы в жанре авантюрного детектива – "Деньги для киллера", "Ставка на слабость", "Тонкая штучка". Творчество автора набрало такой популярности среди читателей, что по некоторым из ее книг сняли киноленты, как "Черта с два" и сериалы – "Барышня и хулиган", "Выйти замуж любой ценой", "Строптивая мишень".