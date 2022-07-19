Завжди весела: життя Руслани Писанки у фотографіях

Акторка і телеведуча Руслана Писанка померла в ніч 19 липня через хворобу. Це сталося в Німеччині. Смерть зірки стала несподіванкою для всієї країни. Писанка назавжди запам'ятається рідним і прихильникам життєрадісною, яскравою.

В ексклюзивному матеріалі 24 каналу ми зібрали фото, які Писанка поширювала в соціальних мережах. Телеведуча не була активною в мережі, але інколи тішила шанувальників гарними кадрами з життя.

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На обличчі Руслани завжди сяяла усмішка. Для багатьох українців вона була прикладом людини, яка у всьому бачить позитив, ніколи не здається, не жаліється на труднощі. На власному прикладі акторка показувала, що все можливо, якщо цього дуже захотіли. Але, на жаль, хвороба знаменитості виявилася дуже підступною. На 57-ому році життя Руслана Писанка померла. Далі згадуємо, якою вона була з рідними, на телеекранах і в повсякденному житті.

Життя Руслани Писанки у фотографіях

Руслана Писанка на роботі та з колегами / Фото з фейсбуку телеведучої

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Руслана Писанка з коханим / Фото з фейсбуку телеведучої

Повсякденне життя знаменитості / Фото з фейсбуку телеведучої