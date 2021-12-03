Померла російська акторка Ніна Ургант – бабуся відомого телеведучого

Актриса російського театру і кіно Ніна Ургант померла 3 грудня 2021 року. Жінка пішла з життя у віці 92 років.

Про відхід у вічність Ніни Ургант стало відомо нещодавно. Як повідомляється, акторка закінчила життєвий шлях у себе вдома, у Санкт-Петербурзі. Артистка була матір'ю актора Андрія Урганта й бабусею популярного російського ведучого Івана Урганта.

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Ймовірно, причиною смерті Ніни Ургант стали проблеми зі здоров'ям, адже колись в одному з інтерв'ю жінка ділилась, що хворіє на недугу Паркінсона.



Померла Ніна Ургант / Кадр з фільму

Ургант була актрисою Ленінградського театру й мала велику популярність серед глядачів. Один із найвідоміших фільмів з її участю – "Білоруський вокзал", де Ніна зіграла медсестру Раю.