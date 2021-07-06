Померла Рафаелла Карра – італійська співачка та акторка
Джерело:Corriere della Sera
Відома італійська акторка та співачка Рафаелла Карра померла у віці 78 років. Вона пішла з життя в Римі, в одній з лікарень. Тривалий час зірка боролася з хворобою.
Про смерть Рафаелли повідомив режисер Серджо Япіно. Проте чоловік не розповів, яка саме недуга забрала життя улюблениці мільйонів.
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Карра померла в лікарні. Там вона боролася з хворобою, яка "напала на її тіло, таке крихітне, але повне енергії".
Рафаелла залишила нас. Вона відправилася в кращий світ, де її людяність, сміх та надзвичайний сміх будуть сяяти вічно,
– сказав режисер.
Наразі невідомо, коли і де прощатимуться з легендарною акторкою. На її смерть відреагували вже багато державних діячів. Зокрема співчуття висловив президент Італії Серджо Матарелла: "Я глибоко вражений смертю артистки, яку люблять багато поколінь телеглядачів Італії та закордоном".
Рафаелла Карра / Фото з відкритих джерел
Біографія та кар'єра Рафаелли Карри
- У кіно Рафаелла дебютувала в 9-річному віці. Тоді вона зіграла у фільмі Tormento del Passato.
- Ще декілька років Карра продовжувала грати ролі дітей та підлітків.
- У 1960 році вона закінчила Експериментальний центр кінематографії в Римі, де отримала диплом драматичної актриси.
- Також Рафаелла грала в Голлівуді. У 1965 році вона зіграла роль у фільмі "Експрес фон Райєна".
- У її кар'єрі є й театральні ролі. Зокрема зірка поставала на сцені в мюзиклі "Чао, Руді". Тоді вона грала разом з легендарним Марчелло Мастроянні.
- Завдяки вокальному таланту жінка була популярна не лише в Італії, а й Іспанії, Албанії, Греції, Латинській Америці та на Мальті.
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