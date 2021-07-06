О смерти Рафаэллы сообщил режиссер Серджо Япино. Однако мужчина не рассказал, какой именно недуг унес жизнь любимицы миллионов.
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Карра умерла в больнице. Там она боролась с болезнью, которая "напала на ее тело, такое крошечное, но полное энергии".
Рафаэлла оставила нас. Она отправилась в лучший мир, где ее человечность, смех и чрезвычайный смех будут сиять вечно,
– сказал режиссер.
Пока неизвестно, когда и где будут прощаться с легендарной актрисой. На ее смерть отреагировали уже многие государственные деятели. В частности соболезнования выразил президент Италии Серджо Матарелла: "Я глубоко потрясен смертью артистки, которую любят многие поколения телезрителей Италии и заграницей".
Рафаэлла Карра / Фото из открытых источников
Биография и карьера Рафаеллы Карры
- В кино Рафаэлла дебютировала в 9-летнем возрасте. Тогда она сыграла в фильме Tormento del Passato.
- Еще несколько лет Карра продолжала играть роли детей и подростков.
- В 1960 году она окончила Экспериментальный центр кинематографии в Риме, где получила диплом драматической актрисы.
- Также Рафаэлла играла в Голливуде. В 1965 году она сыграла роль в фильме "Экспресс фон Райена".
- В ее карьере есть и театральные роли. В частности звезда представала на сцене в мюзикле "Чао, Руди". Тогда она играла вместе с легендарным Марчелло Мастроянни.
- Благодаря вокальному таланту женщина была популярна не только в Италии, но и Испании, Албании, Греции, Латинской Америке и на Мальте.
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