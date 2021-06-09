Померла Лібуше Шафранкова – зірка фільму "Три горішки для Попелюшки"

9 червня 2021 , 19:13
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Джерело:

CNN Prima News

У Чехії у середу, 9 червня, померла відома акторка Лібуше Шафранкова, яка грала головну роль у фільмі "Три горішки для Попелюшки". Чеській кіноактрисі було 68 років.

Померла зірка фільму "Три горішки для Попелюшки"

У новині про смерть Лібуше Шафранкової видання посилається на її сина Йозефа Абрама. Причина смерті знаменитої чеської кіноакторки точно не відома. 

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Підозрюють, що зірка відійшла через онкологічне захворювання. У 2014 році Лібуше Шафранкова почала боротися з діагностованим раком легенів, їй робили операцію.


Лібуше Шафранкова / Кадр з фільму

Біографія Лібуше Шафранкової

  • Акторка народилась у чеському місті Брно, де навчалась та закінчила театральне училище. Ще змалку дівчинка цікавилась театром.
  • Після кількох ролей у кіно Лібуше почала грати на сцені авторського празького театру "Драматичний клуб". Першу славу акторка здобула після зйомок у стрічці "Бабуся".
  • У 1973 році Шафранкова знялася у відомому фільмі "Три горішки для Попелюшки" режисера Вацлава Ворлічека. Попри молодий вік (тоді їй було 19 років), дівчина здобула всенародну любов та успіх.
  • За бездоганно виконані ролі Лібуше Шафранкова отримала кілька нагород: "Чеський лев" за роль у фільмі "Коля", премію МКФ за творчий внесок, приз "Зірка мого серця" та медаль "За заслуги".

Фільмографія зірки "Три горішки для Попелюшки"

  • "Русалочка",
  • "Свято пролісків",
  • "Принц і вечірня зірка";
  • "Третій принц";
  • "Шведський сірник";
  • "Біжи, офіціант, біжи";
  • "Повернення втраченого раю".
Автор: Марія Касій